¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÄ©È¯¤Ë¤âÃÇ¸ÇÂÐ±þ¡×´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡¢ÆüËÜ³°Áê¤Î¡È13Ç¯Ï¢Â³¡É¡ÖÃÝÅç¤ÏÆüËÜ¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¡×¼çÄ¥¤ËÌÔ¹³µÄ

´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2·î20Æü¡¢³°¸òÉôÊóÆ»´±Ì¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬³°Ì³Âç¿Ã¤Î¹ñ²ñ³°¸ò±éÀâ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÈÅç¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤ÊÎÎÍ¸¢¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¶¯ÎÏ¤Ë¹³µÄ¤·¡¢¤³¤ì¤òÄ¾¤Á¤ËÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÉÔÅö¤Ê¼çÄ¥¤¬ÆÈÅç¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¼ç¸¢¤Ë²¿¤Î±Æ¶Á¤âµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÄ©È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Îò»ËÅª¡¦ÃÏÍýÅª¡¦¹ñºÝË¡Åª¤ËÌÀÇò¤Ê²æ¡¹¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ëÆÈÅç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÅö¤Ê¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê´ÚÆü´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¼«³Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
³°¸òÉô¤Î¶âÁê·®¡Ê¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ó¡Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶ÉÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢ºßÂç´ÚÌ±¹ñÂç»È´Û¤Î¾¾ÈøÍµ·ÉÁí³ç¸ø»È¤ò³°¸òÉôÄ£¼Ë¤Ë¾·Ã×¤·¡¢¹³µÄ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¾¾Èø¸ø»È¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¡ÖÆÈÅç¤òÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼³°Ì³Âç¿Ã¤ÏÆ±Æü³«¤«¤ì¤¿¹ñ²ñ³°¸ò±éÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÝÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îò»ËÅª»ö¼Â¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¡¢¹ñºÝË¡¾å¤âÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î³°Ì³Âç¿Ã¤¿¤Á¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬³°Ì³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿Åö»þ¤Î³°¸ò±éÀâ¤Ç¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ëÃÝÅç¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¤Î³°¸ò±éÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÝÅç¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤ÏÆ±Æü¡¢´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢´Ú¹ñÂ¦¤È°ú¤Â³¤¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
