¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û17ÇÕÌÜ¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ò½Ð¤¹¤ªÅ¹¤Ø¡ª¡×
¹Åç¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÂ¿¤¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ø¡ª
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£²ó¤â¹Åç¸©¤Ç¤¹¡£ÈøÆ»¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¡£µÇ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¡½¡½º£²ó¤Ï¹Åç¸©¡¦ÈøÆ»¤Î¡ÖÅìÄÁ¹¯¡×¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡³¹Æ»±è¤¤¤Î¤ªÅ¹¤À¤Í¡£¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¡£µÇ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¡½¡½ÁáÂ®¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âí¡¡¤¦¤ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¼ïÎà¤¢¤ë¤è¡£ÈøÆ»¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÊÂ800±ß¡Ë¡¢ÈøÆ»¤Ä¤±¤á¤ó¡Ê790±ß¡Ë¡¢Ìý¤á¤ó¡Ê820±ß¡Ë¡¢¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡Ê940±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¥¥à¥Á¥é¡¼¥á¥ó¡Ê980±ß¡Ë¡¢ÅâÍÈ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡Ê950±ß¡Ë¡¢¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡Ê950±ß¡Ë¡¢¤¿¤³¾Æ¤¥é¡¼¥á¥ó¡Ê880±ß¡Ë¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¥é¡¼¥á¥ó¡Ê1000±ß¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¡Ê1000±ß¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÀ¸ÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¡Ê950±ß¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¥é¡¼¥á¥ó¡Ê1000±ß¡Ë......¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¤¹¤²¤§¤ï¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¥È¥ó¥«¥Ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥®¥ê¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡£
¡½¡½¥Ñ¡¼¥³¡¼¡ÊÇÓ¹ü¡ËÌÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Âí¡¡³Î¤«¤Ë¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÀ¸ÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥¿¥ó¥á¥ó¤ÎÀ¸ÈÇ¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ï......¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡£
Å¹¼ç¤Îº½Â¼Ë¾¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢º½Â¼¤µ¤ó¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡£
Âí¡¡¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
º½Â¼¤µ¤ó¡¡Ð§¤ËÀÄ¥Í¥®¤¬Éß¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤Ä¤ªÀá¤ÈÀ¸Íñ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤¢¡¼¡¢¥Í¥®¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤ï¤±¤«¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤ÈÀ¸Íñ¥Í¥®¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Î¼èºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡Ê880±ß¡Ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÍ¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤³¤³¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬ÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤Û¤«¤ËÇÉ¼ê¤ÊÌÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Âí¡¡²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤äAKB48¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î±é²Î²Î¼ê¤¬¤¤¤ë´¶¤¸¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«Ëä¤â¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÀ¸ÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼ã¤µ¤Ç²¡¤¹´¶¤¸¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤ÎSPEED¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¤È¤«¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È¤³¤ÎÅ¹¤Ë¶öÁ³Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¥é¡¼¥á¥ó¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê880±ß¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬´Ý¤´¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¡ª
Âí¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬´Ý¤´¤È1¸Ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£
Âí¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÂçÈ½¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ë¥Í¥®¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤óÃæ¤Ë¤â¤ä¤·¡£¤â¤ä¤·¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥·Ï¤Ç¡¢·Ú¤¯ÅòÄÌ¤·¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤Ç¡¢¾å¤Ë¥¿¥ì¤«¥é¡¼Ìý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£ÉÕ¤·Ï¡£
¡½¡½¥¹¡¼¥×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Âí¡¡¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤á¤Î¾ßÌýÌ£¡£¤³¤ì¤¬ÈøÆ»É÷¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯¸å¤ò°ú¤¯¡£ÌÍ¤ÏºÙÌÍ¤Ç¡¢ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤¯¤é¤¤¤ÎÂÀ¤µ¤«¤â¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤É¤¦¡©
¤â¤ä¤·¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤á¤Î¾ßÌýÌ£
¡½¡½¤Þ¤¢¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Âí¡¡¤¦¤ï¤Ã¡¢¥¹¡¼¥×¤Ç¥Ó¥·¥ã¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¤¤Í¡ª
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Õ¤¶¤±·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥¹¡¼¥×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·µ¡¼´¤«¤â¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢à¥¹¡¼¥×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°á¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Á´Á³¤¢¤ê¤À¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤Û¤«¤Ë¥Í¥®¤È¥á¥ó¥Þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤³¤ì¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ÎÏ¢ºÜ¤À¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤«¤â¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡Å¹¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£
Âí¡¡ÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆÍê¤ó¤À¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤³¾Æ¤¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡Çß´³¤·¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«³¤Á¯¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾¯¤·¸º¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤¨¡Á¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ªÅ¹¤ÏÀèÂå¤Î¤È¤¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡52Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÅìÄÁ¹¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤ÏËã¿ý¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëã¿ý¤ÏÅì°ì¶É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇºÇ½é¤Ï¡ÖÅì¡×¡£¥Á¥ó¤Ï¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤¬¡ØÄÁÄÁÄâ¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¤Ç½¤¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤«¤é°ìÊ¸»ú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ÖÄÁ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ó¡×¤ÈÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤ÎÌ¾Á°¤Î¹¯¼£¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡Ö¹¯¡×¤È¡¢ÁÏ¶È»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥«¥ó¥«¥ó¤È¥é¥ó¥é¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¥ª¥¹¤Î¥«¥ó¥«¥ó¤Ï´Á»ú¤Ç¡Ö¹¯¹¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¹¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¥«¥ó¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡¤½¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó³§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤ËÍè¤ë¿Í¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Âí¡¡ËÍ¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¥á¥ó¤À¤Ã¤Æ¤µ¡×¤Ã¤ÆÌÌÇòÈ¾Ê¬¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤º¾×·â¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
º½Â¼¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤¿¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅìÄÁ¹¯¡¡¡¡
¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô·ª¸¶Ä®6023-5
0848-23-4537
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¢£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê¤Ô¤¨¡¼¤ë¡¦¤¿¤¡Ë¡¡
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£
¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@pierre_taki¡Û¡¡
