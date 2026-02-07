若林有子アナ、自分の子供には「関西弁を話して欲しい」

TBSの若林有子アナウンサー（29歳）が、2月6日放送のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。子供には「関西弁を話して欲しい」と語った。



今田耕司の後輩にあたるケンドーコバヤシや元ジャリズムのインタビューマン山下らの結婚が話題となり、リスナーからも結婚や子育てについてのメールが寄せられた。



関西出身のリスナーから、親や親戚に「お前、標準語で育てるんか」と言われてしまうことが悩みというおたよりが寄せられた。今田耕司も若林有子アナも関西出身であり、若林アナは「私は普段、バリバリ関西弁なんですよ。本当に友達とも良く話すんですよ『関西弁で育てたい』って。子供に関西弁を話して欲しいんですよ、『これ、なになにじゃん』って言われると悲しくなる気がして」とコメント。



今田は何弁でもいいと話すが、若林アナは「やっぱり『なんでやねん』って言える子に育って欲しいんですよ」と話し、今田から「関西愛がすごい！」という声が上がった。