ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、3月27日公開の映画「90メートル」（監督中川駿）の主題歌を書き下ろした。大森のソロ曲が映画主題歌に起用されるのは初めて。「ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と曲に込めた思いを語った。

曲名は「0.2mm」。優しく語りかけるような歌声が印象的なミドルテンポのバラードで、今月24日にリリースするソロ活動5周年を記念した初ミニアルバムに収録される。

映画は、俳優の山時聡真（20）と女優の菅野美穂（48）が親子役でダブル主演。地方都市を舞台に、東京の大学への進学を希望しながらも、難病を患うシングルマザーのそばを離れられない状況にある一人息子の葛藤を描く。製作陣は、大森の表現力が持つ世界や人間への優しさを感じ、主題歌をオファー。中川監督は「実際にエンドロールに当ててみた時、作品全体の魅力が格段に上がった」と確かな手応えを感じている。

大森が書き上げた主題歌に、山時は「曲が流れ始めた瞬間に涙がこぼれました。心にそっと寄り添われるような心地よさと、深い安心感がそこにはありました」と感涙。菅野も「大森さんらしい、人生を肯定してくださる世界観で、希望あるエールを受け取るような気持ちになりました」と“母子”ともに太鼓判。大森の優しい歌声が、親子愛にあふれた映画に彩りを添えている。