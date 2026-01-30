津田健次郎54歳、声優活動30周年 記念フォトブック3月発売！ロケでジャカルタへ…先行カット公開
声優・津田健次郎（54）の声優活動30周年を祝した記念フォトブック『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』が。3月14日に発売されることが決定した。あわせて収録される先行カットが公開された。
【写真】54歳に見えない！ベッドで見せる大人の色気…津田健次郎の写真集カット
アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ』、『テニスの王子様』、『ゴールデンカムイ』、『呪術廻戦』などに出演している津田は近年、ドラマ『最愛』や連続テレビ小説『あんぱん』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など俳優としても活躍中。
そんな津田が声優としてのキャリアをスタートさせたのは1995年。声優デビュー30周年を迎え、その活動がさらに濃密なものとなっている今、津田の軌跡に迫った声優活動30周年記念フォトブック『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』を発売。
感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていた東京で撮影。ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸…と、異国情緒溢れるムードのなか東南アジアの暑い日差しを浴びながらたたずむ大人の魅力あふれる姿を見ることができる。
また東京ロケでは、学生時代を過ごした時間をたどるようにカメラに向き合ったナチュラルな津田に迫り、加えて、本人が愛用する私物を公開したプレミアムな企画など贅沢な写真パートのほか、30周年を記念した一冊としてインタビューパートも充実。
彼をよく知る方々が津田健次郎を語った「ツダケンの素顔」では、日本を代表する漫画家、豪華声優・ 俳優陣がアンケートに回答。錚々たるみなさまによる愛が凝縮されたコメントの数々は必見。また、約2万字に及ぶ超ロングインタビューでは30年の声優活動を振り返りつつ、多忙な日々の中でも客観性を失うことのない視点で自身の現在を語る。
「通常版」はもちろん、特典満載の「豪華版」も発売され、津田健次郎という「成熟」を濃厚に感じる、永久保存版の1冊。豪華152ページに込められた静かな情熱を堪能できる。
また、3月14日、代官山 蔦屋書店にてトークショーやサイン本お渡し会を実施。イベント内容は、３冊券で津田健次郎トークショー ＋ハイタッチ＋本人よりサイン本お渡し、1冊券で本人よりサイン本お渡しを予定している。上記イベントに抽選で全720人を招待するほか、申込者全員に、津田健次郎ボイスメッセージが聞けるポストカードも配布する。
◆通常版
「通常版」には初版限定で全３種のポストカードからランダムで1枚を封入。ポストカードだけでお楽しみいただける本編未掲載のカットをセレクトしました。（3月14日発売）
◆豪華版
プレミアムな特典が揃った「豪華版」の発売も決定！豪華版には、前作「ささやき」でも好評を博した「つだ文庫」が復活！ 津田健次郎のいまを知る「100問100答インタビュー」や通常版とは異なるカットを編集し掲載した「つだ文庫 vol.2」のほか、2026年4月からの1年を彩る卓上カレンダー、津田健次郎の「声」をじっくりたっぷりと堪能できる音声特典などを収録予定。贅沢さ溢れるセットにご注目ください。（3月28日発売予定）
豪華版セット内容（予定）
・つだ文庫 vol.２ （100問100答インタビュー、通常版未使用カット掲載）
・2026年4月-2027年3月 卓上カレンダー
・オーディオコメンタリー特典付きフォトカード
・豪華版限定カバー
