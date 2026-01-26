¡Ö¿·ÃÛ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¡2026Ç¯¤Ë²È¤òÇã¤¦¤Ê¤é°Õ¼±¤¹¤Ù¤¡Ö2¤Ä¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¡×
¡¡2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤½»Âð²Á³Ê¤Ë¹âÆ¡£¤·¤«¤·¡¢½»Âð¹ØÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï³Æ¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°Í¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤»þ¤¬Çã¤¤»þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤¬Çã¤¤¤¿¤¤»þ¡×¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦²¬ËÜ°êÍº»á¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö2026Ç¯¤Ë²È¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Î·¹¸þ¤ÈÂÐºö¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö70Ê¿ÊÆ9000Ëü±ßÂæ¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡ÖÆâ¸«¤Ç¤¤ëÄÂÂßÊª·ï¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡£¾ðÇ®¤äÀª¤¤¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯¤È¤µ¤ì¡¢¡Öº£Ç¯¤³¤½¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ÈÄÂÂßÊª·ïÉÔÂ¤Î¤¿¤á¤«Å¾µï¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õ¼¼¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¶õ¼¼¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤ÎÂàµîÁ°¤ÎÄÂÂßÊç½¸¤ËÆâ¸«Ìµ¤·¤Ç¿½¹þ¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´õË¾Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Éô²°¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Êç½¸Êª·ïÉÔÂ¤â¤¢¤ê¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸ÄÂÎÁ¤ÏÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£LIFULL HOME'S¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åìµþ23¶è¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¿¶Ñ·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢24Ëü8669±ß¤Ë¡£1Ç¯Á°¤Î21Ëü7709±ß¤è¤ê¤â3Ëü±ß°Ê¾å¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤±¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢2024Ç¯12·î¤Î10Ëü3914±ß¤«¤é2025Ç¯12·î¤Î12Ëü1270±ß¤Ø¤È¾å¾º¡£Å¾µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢°ú±Û¤·¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸ÄÂÂß½»Âð¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ½»¤à¿Í¤â¡¢°Â¿´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¹¿·»þ¤ÎÄÂÎÁ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ê¿¶ÑÅª½êÆÀÁØ¸þ¤±¤ËÄÂÂß½»Âð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ»º±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿·µ¬·ÀÌó»þÄÂÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¹¿·»þÄÂÎÁ¤â2¡óÄøÅÙ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¹¹¿·¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤â¤Ã¤È°ú¾å¤²Î¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¤Á¶Èñ¤ä¼ÚÆþ¶â¤Î¶âÍø¾å¾º¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤êÄÂÎÁÉéÃ´¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÈÄÂ¾å¾º¤ÎÆ°¤¤ò»¡¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ËÆ°¤¤¤¿¿Í¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
·úÃÛÈñ¤Î¾å¾º¤È¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤½×¹©ºÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¾å¤²¤â¤¢¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯1·î21Æü»þÅÀ¤Ç¡¢10Ç¯ÊªÆüËÜ¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢2.3¡óÄ¶¡£30Ç¯ÊªÆüËÜ¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢3.8¡óÄ¶¡£Ê£Íø¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢20Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤ë¹â¿å½à¤À¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤«¤é¶âÍ»À¯ºö¤âÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÄã¶âÍø¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÇÄê·¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶âÍø¤ÎÄã¤¤ÊÑÆ°·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¶âÍø¾å¾º¤ËÈ÷¤¨¡¢¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¸ÇÄê¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È35¤ÎºÇÄã¶âÍø¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü»þÅÀ¤ÇÍ»»ñÎ¨9³ä°Ê²¼¡Ê¼ÚÆþ´ü´Ö21Ç¯¡Á35Ç¯¡Ë¤Î¾ì¹ç2.08¡ó¡£Í»»ñÎ¨9³ä°Ê²¼¡Ê¼ÚÆþ´ü´Ö20Ç¯°Ê²¼¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é1.71¡ó¡£30Ç¯Êª¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤¬3.8¡ó¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡Î±°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢Í»»ñ¶âÍø¤Î·èÄê¤¬Êª·ï°úÅÏ¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëÍ»»ñ¼Â¹Ô»þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹©´ü¤òÍ×¤¹¤ë¿·ÃÛ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°úÅÏ¤·¤¬2Ç¯¡Á3Ç¯¸å¤È¤¤¤¦Êª·ï¤â¤¢¤ë¡£Ëü¤¬°ì¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¶âÍø¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÖºÑ·×²è¤âÂç¤¤¯¶¸¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ªÁ¦¤á¤Ê¤Î¤¬½×¹©ºÑ¤ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£Ì¤´°À®Êª·ï¤ËÈæ¤Ù°úÅÏ¤·¤¬Áá¤¯¡¢Í»»ñ¼Â¹Ô¤¬Áá¤¤¤¿¤áº£¤Î¶âÍø¿å½à¤ÇÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ°úÅÏ¤·¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ÈÄÂ»Ù½Ð¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬Áá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢´°ºÑ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤âÁá´ü¤Ë½ª¤ï¤ë¡£·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢½×¹©ºÑ¤ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡½×¹©ºÑ¤ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍÍø¤ÊÅÀ¤À¡£·úÃÛÈñ¤äÃÏ²Á¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èº£¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤¤¡£½×¹©ºÑ¤ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¥³¥¹¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÀßÈ÷¡¦»ÅÍÍ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤½×¹©ºÑ¤ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Û¤É¡¢Ãå¹©»þ´ü¤¬Áá¤¯¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÇÍÍø¤À¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤âÁêÅö¿ô¤Î½×¹©ºÑ¤ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ¿´ÄÌ¶Ð²ÄÇ½¤Ê±ØÅÌÊâ·÷¤Ç4LDK¤¬5000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ê¤É¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤ËÂ¿¤¯¡¢ÁªÂò»è¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»Ü¹©ºÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡ÅÔ¿´¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¡£2026Ç¯1·î¤«¤éÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼ÁêÌÏÂçÌî¥¯¥í¥¹¡×¡Ê ¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£
¡¡°ËÀªÃ°ÁêÌÏ¸¶Å¹À×ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¾®ÅÄµÞÀþ±èÀþºÇ¹âÁØ¤ÎÃÏ¾å41³¬ÃÏ²¼3³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô687¸Í¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤ÏÄ¯Ë¾¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¥Æ¥é¥¹¤ä¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ²¼¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Ë¤Ï¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤â´°È÷¡£Á´¶è²è¡Ê207 Âæ¡ËEV½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ê¿ÃÖ¤Ãó¼Ö¾ì¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç´û¤Ë538¸Í¤¬¶¡µëºÑ¤ß¤Ç¡¢Ì¤ÈÎÇä½»¸Í¤Ï149¸Í¡£¶¡µëºÑ¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Î½»¸Í¤¬·ÀÌóºÑ¤ß¤ÈÈÎÇä¹¥Ä´¤À¡£¼¡´üÈÎÇäÍ½Äê¤Ï¡¢ºÇÄã²Á³Ê4900Ëü±ßÂæ¡Ê1LDK¡¡35.93 Ê¿ÊÆ¡Ë¡ÁºÇ¹â²Á³Ê 9600 Ëü±ßÂæ¡Ê3LDK¡¡73.80 Ê¿ÊÆ¡Ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤¬1²¯Ä¶¤ÎÅìµþ23¶èÆâ¤Î¿·ÃÛ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡¢¶¦Æ¯¤ÁØ¤Ê¤é½½Ê¬¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤À¡£º£½Õ°Ê¹ß¤Ë¿·µ¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÃÏ²ÁÆ°¸þ¤ä·úÃÛÈñ¾å¾º¤ò¹Í¤¨¤ë¤È²Á³Ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½×¹©ºÑ¤ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¡£ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤ÎÍøÊØÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡2026Ç¯¤Ï¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤òÊ»¤»¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸Í·ú¤Æ¤Î·úÃÛ¥³¥¹¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸Í·ú¤ÆÊ¬¾ù»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¤À¡£¹Ù³°¤Ê¤éÃó¼Ö¾ìÉÕ¤Êª·ï¤âÂ¿¤¯¡¢¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬ÊØÍø¤Ê»Ò°é¤ÆÁØ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡2025Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤Ç¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Î½»ÂðÀÇ½¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¤¤ÉßÃÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏ³¹¶è¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¾ù½»ÂðÃÏ¤â¤¢¤ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡ÅìÆüËÜ¥ì¥¤¥ó¥º¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¸Í·ú½»Âð¤Î2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Îºß¸Ë·ï¿ô¤Ï14,555·ï¤ÈËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï¡¢12.3¡ó¤Î¸º¾¯¡£ÅìµþÅÔ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢3,339·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç18.9¡ó¤Î¸º¾¯¤ÈÇä¤ì¹Ô¤¤Ï·øÄ´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤Ï´°À®ÈÎÇä¤âÂ¿¤¯¡¢°úÅÏ¤·»þ´ü¤â¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁá¤¤¡£¸ÇÄê¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤â·øÄ´¤À¡£Çã¼èºÆÈÎÊª·ï¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤È°ã¤¤²Á³Ê¾å¾º¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤È¤¤¤¨¤ë¡£²Á³Ê¤ÎÃÍº¢´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÎÉ¼Á¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Áá¤á¤Î·èÃÇ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡½×¹©ºÑ¤ß¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤ä¹Ù³°¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â»ñ¶â·×²è¤Ê¤É»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤ë²È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¡£½»Âð¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Â°×¤Ë¹ØÆþ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤»¤º¡¢ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²¬ËÜ°êÍº¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤¤¤¯¤ª¡Ë
ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈµÚ¤ÓFP¤È¤·¤Æ¡¢¹Ö±é¡¢¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£TV¡¦»¨»ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö³¹¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¶É¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯°Ê¾å¡¢ÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ê¼óÅÔ·÷Ãæ¿´¤Ë±ä¤Ù3000·ï°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¸Í·ú¤Æ¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô