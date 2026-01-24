身長178センチ「もっと寝ておけばって」

ドジャースの山本由伸投手が少年期の後悔を明かした。24日にナイキ原宿で行われたトークショーで子どもたちからの質問に回答し、睡眠の大切さを説いた。

この日、集まった子どもから「球速を上げる方法」という質問が飛んだ。山本は「球速をあげるのは難し話ですけど」としつつ、「皆くらいの年齢だったらトレーニングとかより、ご飯を食べるとか、私生活ですごい差が出ると思うんです」と答えた。

その中で話題は睡眠に。山本の公称は身長5フィート10インチ（約177.センチ）で、メジャーリーグ移籍の際は身長に対する懸念の声もあった。「嘘やと思うでしょうけど、今思うと僕ももっと寝ておけばって」と後悔したことを明かした。

オフに共に練習している中日・高橋宏斗投手は公称186センチ。「宏斗も中学まではそこまで背が高くなかったらしいんですけど、高校の時がコロナ禍で、2日に1回学校が休みだったみたいなんですよ。そこでめちゃめちゃ寝ていたら、本当に背がめちゃくちゃ伸びたらしいんですよ」と驚きの秘話を明かした。

MCを務める杉谷拳士氏が「そんなんことある？」と驚き。山本は「宏斗なので本当かどうかわからないですけど、ちょっと（話を）盛っているかもしれない」と答え、笑わせていた。（Full-Count編集部）