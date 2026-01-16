出品者は3億円の買い取り提案を蹴って競売に、4600万円で落札された

ドジャース・大谷翔平投手の本塁打ボールについた“お値段”が波紋を呼んでいる。米競売会社ゴールディンは昨年10月のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った3本目のホームランボールが29万2800万ドル（約4640万円）で落札されたと発表。出品者は200万ドル（約3億1700万円）の買い取り提案を蹴って競売にかけていた。

まさかの“大暴落”だ。2025年のホームランボールでは最も高い落札額となったが、出品者の見立ては大きく外れた。ニューヨーク・ポスト紙は「衝撃的に低い値段で売られた」と注目した。

大谷が前人未到の「50本塁打＆50盗塁」を決めたホームランボールは記念ボールとしては最高額となる440万ドル（当時6億6000万円）で落札された。競売会社ゴールディンのケン・ゴールディンCEOは“50号記念ボール”の水準を見込んでいたようだが、実に7分の1の価格で落札されたことになる。

なお、出品者のデービッド・フローレスさんは売却価格についてのコメントを求めるニューヨーク・ポスト紙の取材に応じなかったという。（Full-Count編集部）