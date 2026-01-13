元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。

訃報を受け、フリーアナウンサー古舘伊知郎がこの日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に急きょ、電話出演し、久米さんに対する率直な思いを語った。

この日、別番組の収録の合間に電話取材に応じた。

久米さんは04年まで19年間「ニュースステーション」のキャスターを務めた。勇退後、「報道ステーション」に番組名が変更され、04年4月からキャスターを引き継いだのが古舘だった。

番組では、生前の久米さんが、番組を引き継いだ古舘について語る様子がVTRで流された。勇退後の「報ステ」はあまり見ていないという。「あまり見てないからあまりコメントできない」としつつ、「彼は苦労していると思いますよ」と推測。「もしかすると、（視聴を）無意識に避けてるかもしれません。大変さが分かっちゃう。手に取るように」と同情する言葉だった。

これを聞いた古舘は、「今の久米さんにおしゃべりを聞くと、かなり苦労していた時に久米さんが同じしゃべり手として立ち位置にいて、分かってくれていたんだなと思いますね」としみじみ語った。

古舘が番組を引き継ぐ際、具体的な引き継ぎは全くなかったという。「あちら側も辞めると会見して終わって、1週間ですぐこっちが始まるので、具体的な引き継ぎはなかったですね。全くなく、慌ただしく始まったというのが記憶に残っていますね」と振り返った。

また「僕は意図的に久米さんが見ないようにしている話をもらったけども、僕は意図的に久米さんを嫌いになりました」とも打ち明けた。

「というのは、久米さんに、かなわないんですよ。ちょっと感情が入っちゃうけど、かなわないんですよ。あのニュースショーを民放で初めて開拓者としてやられて、切れ味鋭く権力に立ち向かっていく姿勢を見せ続ける。その仕草、表情…表情にも言葉は宿りますから、あらゆることに全身性を持って具現化された方なので」

その上で「久米さんを超えられない、イコール久米さんを嫌いになることをエネルギーにした。さっきの話を聞いて思いました」と自己分析。「さきほどの（久米さんの）話が上の句ならば、僕のは下の句です」とも話した。

久米さんが所属する「オフィス・トゥー・ワン」がこの日、公式サイトで「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」とつづった。TBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の番組で司会を務めた。フリー転身後は「報道ステーション」の前身となる「ニュースステーション」のキャスターを務めた。

通夜、告別式は故人の意向で、近親者のみで執り行われた。

麗子夫人は久米さんの最期の瞬間を明かした。「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」。その上で「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と振り返った。