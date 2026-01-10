ウジェーヌ・アジェ写真展-No.VI『シュルレアリスム』を開催 / 繰り返し使えるUSB-C充電式スリムカイロ【まとめ記事】
Art Gallery M84は、2026年2月2日(月)よりウジェーヌ・アジェ写真展-No.VI『シュルレアリスム』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第164回目の展示として実施する個展。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源を入れてたった30秒で温まり、繰り返し使えるUSB-C充電式カイロ「400-TOY052W」を発売した。電源のON／OFFや温度調整ができ、充電するだけで繰り返し使えるため、使い捨てカイロよりも便利。経済的で環境にもやさしい、これからの時代に合った暖房アイテムだ。旅行の際も複数枚を持ち歩く必要がなく、荷物を軽くできる。USB-C端子に対応しており、普段使っているスマートフォンの充電ケーブルをそのまま使えるのも魅力だ。
■CES 2026で多数発表ASUS、ROGゲーミングノートPCおよびゲーミングデスクトップPC
ASUSTeK Computer Inc.（ASUS）は、2026年1月6日（火）午前8時［日本時間］より、ROGグローバル最新製品バーチャル発表イベント「Dare To Innovate」を実施し、革新的な製品群を発表した。ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」は、2026年に設立20周年を迎えたことを記念し、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が設立した、世界でも屈指の象徴的なゲームスタジオである株式会社コジマプロダクションとのコラボレーションを実現した。これにより、2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」を発表した。
■磁石で貼るだけ！お風呂がライブ空間に変わる防水スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX6防水とマグネット取付に対応し、お風呂やキッチンで手軽に高音質を楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」を発売した。IPX6の高い防水性能を備えており、水しぶきがかかるお風呂やキッチンでも安心して使用できる。お気に入りの音楽やラジオ、ポッドキャストを楽しみながら、1日の疲れを癒す贅沢なひとときを演出する。毎日のバスタイムは、音に包まれるリラックス空間へと変化する。本体にはマグネットを内蔵しており、浴室の壁や冷蔵庫、金属製ラックなどに簡単に取り付け可能だ。置き場所を選ばず、限られたスペースでもスマートに使用できる。調理中や洗面中など、手が離せないシーンでも快適に音楽を楽しめる。
■インチナット固定でケーブル抜けを防止できる！HDMI→VGA変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタに変換するアダプタ「AD-HD33VGA」を発売した。HDMIコネクタからのデジタル映像＋オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換でき、VGAコネクタはインチナット固定でケーブル抜けを防止する機能を搭載している。HDMIポートしか無いパソコンをVGA入力のディスプレイに出力できず、困ってないだろうか？
この変換アダプタはHDMIをVGAに変換できるので、接続が可能になる。
■他では見ることが出来ない約30点を展示！ウジェーヌ・アジェ写真展-No.VI『シュルレアリスム』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年2月2日(月)よりウジェーヌ・アジェ写真展-No.VI『シュルレアリスム』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第164回目の展示として実施する個展。
■冬をもっと軽やかに！繰り返し使えるUSB-C充電式スリムカイロ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源を入れてたった30秒で温まり、繰り返し使えるUSB-C充電式カイロ「400-TOY052W」を発売した。電源のON／OFFや温度調整ができ、充電するだけで繰り返し使えるため、使い捨てカイロよりも便利。経済的で環境にもやさしい、これからの時代に合った暖房アイテムだ。旅行の際も複数枚を持ち歩く必要がなく、荷物を軽くできる。USB-C端子に対応しており、普段使っているスマートフォンの充電ケーブルをそのまま使えるのも魅力だ。
