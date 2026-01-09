BTSのJIMIN（ジミン） が、韓国のファッション誌『VOGUE KOREA』のカバーに登場。同誌のSNSでは全7種のカバービジュアルが一挙に公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】“メイクが新鮮”との声も。BTSジミン『VOGUE KOREA』カバー（全7種）他

■BTSジミンの多彩な魅力が詰まった『VOGUE KOREA』カバー

JIMINは自身がグローバルアンバサダーを務めるDIOR（ディオール）を纏って登場。爽やかなブルーを基調としたコーディネートと、チークやアイシャドウをポイントにしたメルヘンチックなメイクを披露している。

ネイビーブルーのカーペットの上に座ったカバーでは、ダークカラーのセットアップスーツを着用。踵のないオペラシューズを素足で履き、アンニュイな表情を向けている。少し伸びたブロンドヘアはかき上げるようにセットされた。

白シャツに黒ジャケットを羽織り、犬の形をしたブルーのキャンディを唇に付けたカバーのJIMINは、髪を耳にかけたスタイリングも新鮮。大人っぽい衣装と相反するあどけない表情にも注目だ。

また、蜂や草花の絵が大胆にあしらわれたワイドなハーフパンツと白ソックスという少年っぽいスタイリングも披露。ソファーにもたれた全身ショットで、JIMINの小さな顔が際立った。

そして、刺繍がポイントとなった黒ベストを素肌の上から纏い、カメラを見下ろすように佇んだカバーでは、ほどよく鍛えられたJIMINの逞しい二の腕に目が奪われる。

他にもウェットな前髪×耳掛けヘアのJIMINのアップショットや、花柄の白ジャケットを羽織った春らしいショット、ポンチョのようなアイテムを使ったレイヤードコーデのショットなど、JIMINの様々な魅力がそれぞれに詰まったカバービジュアルとなっている。

SNSには、「しっかりめのメイクたまらない！」「最高に良い」「メイクさん神」「チーク強めのジミン氏」「ジミンちゃんの魅力底無」「美しすぎます」「イゲマジャとの振り幅よ、なんなの」「なんか初めて見るジミンなんだけど」「視力良くなる」「全部欲しい」「想像の遥か上をいくジミンちゃんが来た」「髪の毛の束感と少し耳に掛けてるのがとっても好き」など、大きな反響が寄せられている。

