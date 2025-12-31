Àî¸ý½ÕÆà¡¡Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¥ì¥³Âç»Ê²ñ¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¤¾¤¯¥Ð¥é¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»
¡¡¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤Î£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤¬¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï£´·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½÷À£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£È£Á£Î£Á¤¬¼õ¾Þ¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê£³£°¡Ë¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÀî¸ý¤ÏÂÀ¸Ý¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£ËèÇ¯°áÁõ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ð¥é¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥É¥ì¥¹¡£Íî¤Á¤Ä¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤Î¤¾¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤ÇÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥¶¥Ã¥¯¥ê³«¤¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ë¤ª¿§Ä¾¤·¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÀî¸ý½ÕÆà¤ÎÇØÃæ¤¤ì¤¤¤À¤Ê¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤êÊÖ¤ê¤Î¶ÊÀþ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È£Ø¾å¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£