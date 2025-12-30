°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³¡ÖËèÆüËèÆüÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤Æ¡×ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ò¸øÉ½¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤Î¡ÈÆ®¤¤¡É¤â
¡¡12·î29Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£
¡Ô12·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞ¤Ëº¸¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ï¡ÈÆÍÁ³¡¢¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ªÌÄ¤ê¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¼À´µ¡É¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡È40¡Á60ºÐÂå¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä²áÏ«¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Èµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¼£ÎÅ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼£ÎÅ¤ÏÆâÉþ¤äÅÀÅ©¤ÎÉû¿ÕÈé¼Á¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤Ë¤è¤ëÌôÊªÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ÂÀ¾¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ô¶¯¤á¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÅÀÅ©¤ÈÅêÍ¿¼£ÎÅ¤¬1½µ´Ö²á¤®¤¿»þ¡¡ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤«¤é¹ð¤²¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Øµ©¤Ë5¡ó¤Î¿Í¤¬¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤Î»ö¡£»ä¤Ï¤½¤Î5¡ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤¬°ìÀÚ¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤Ï¼¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤·¤Å¤é¤¤¾ÉÎã¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ÂÀ¾¤Ï¡ÔºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¡Ä°ÎÏ¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤â¡¡³Ð¸ç¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡ª¡¡»ä¤ÏËèÆüËèÆüÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì
¡Ô¡ØÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡Ù¤ÏÉÔ°Â¤Ç¿É¤¤¤±¤É¡¡¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡Õ
¡Ôº¸¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤â¤·¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¤ÈÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö°ÂÀ¾¤µ¤ó¤Ï90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡È¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¡¢·àÃÄÅìÇÐ¤Ç»ÒÌò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢1996Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙÍÜ¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏFLASH¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ô·ë¹½¤Ò¤É¤¤¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²á¸ÆµÛ¤âÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆüÀ¸¤¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÆ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢°Ê¸å¤ÏÈþÍÆ·Ï¤Î»Å»ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈè¤ì¤Ê¤É¤¬¼ª¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ô¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¸øÉ½Í¦µ¤¤¤¤ë¤è¤Í¡Õ¡Ô¸¶°øÉÔÌÀ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤ÉÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ï¡ÈÈ¯¾É¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó40¡ó¤Î¿Í¤Ï´°¼£¤·¡¢50¡ó¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÀ¾¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¼£ÎÅ¤ÏÁá¤¯¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ïª¼£ÎÅ¤È¹âµ¤°µ»ÀÁÇ¼£ÎÅ¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£