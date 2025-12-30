¡ÖYunth¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¡×¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡õ¥¤¡¼¥Ö¥¤¡È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡É¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×
¡¡Ai¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYunth¡Ê¥æ¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¡×¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¡ÖÀ¸VCÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡×¡ÖÀ¸VA¥À¡¼¥ÞÈþÍÆ±Õ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥È¥Ê¥ó¥µ¡¼ÊÔ½¸Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ±ÈþÍÆ±Õ2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡õ¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¡ª¡¡¡È¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹ºÂ¤ê¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡ÖÀ¸VCÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤â¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤ª¤Å¤¨¤òÉÕ¤¤¤¿»Ñ¤äÎ¾¼ê¤òµó¤²¤ÆËüºÐ¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Ï¡ÖÀ¸¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥ì¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢ÈþÍÆ±Õ¡ÖÀ¸VA¥À¡¼¥ÞÈþÍÆ±Õ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡È¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹ºÂ¤ê¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëè²ó¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤è¤¦¤«¤È¡¢¿´¤òÍÙ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡¢¿·Ç¯¤«¤é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖÀ¸VCÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¤¬3960±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¸VA¥À¡¼¥ÞÈþÍÆ±Õ¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¤¬4950±ß¤Ç¤¹¡£