「今日好き」米澤りあ、大胆ヘアチェンジで雰囲気ガラリ ビフォーアフター公開「レイヤー真似したい」「大人っぽくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが、12月27日までに自身のTikTokを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女が大胆イメチェン
米澤は「いれいれあー」と記し、ヘアスタイルのビフォーアフター動画を投稿。肩につく長さのミディアムヘアから綺麗なレイヤーが入ったロングヘアに大胆にイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛さ増してる」「レイヤー真似したい」「ロングも似合ってる」「大人っぽくて素敵」「綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
◆米澤りあ、大胆イメチェン姿披露
◆米澤りあの投稿に「可愛さ増してる」と反響
