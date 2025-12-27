¥â¥é¥Ï¥é¤µ¤ìºÊ¤¬ÌÀ¤«¤¹¶âÁ¬ÅªDV¤Î¸½¼Â¡ÖÍ§¿Í¤«¤éÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
¡¡É×¤«¤é¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¹ðÇò¤Ë¤è¤ê¡¢Í§¿Í¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ÆÀ¸³èÈñ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÀ¨Àä¤Ê¶âÁ¬ÅªDV¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈï³²¤ò¼õ¤±¤ëºÊ¡õ¥â¥éÉ×¤¬½ñ¤«¤»¤¿ÀÀÌó½ñ
¡¡12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬¡¢²ÈÄíÆâ¤ËÀø¤à¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢É×¤«¤é¼«Í³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ö¶âÁ¬ÅªDV¡×¤Ë¶ì¤·¤à¥Þ¥Þ¤ÎÆùÀ¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢É×¤«¤é¡ÖÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¥á¥â¤·¤Æ¶¦Í¤·¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄºÂ×¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤òÉ×¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Æü¡¹¤Î»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤ÏÀä¶ç¤·¡¢Í§¿Í¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬¥â¥é¥Ï¥éÈï³²¼Ô¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢²ÈÄí¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤Î´í¤¦¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÎÓÆà½ï»Ò»á¤¬1000¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¼Â¤Ë85%¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡¢85¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ó¤¤¤è¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£