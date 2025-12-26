日米両政府は、高市首相が来年早期に就任後初めて訪米し、トランプ大統領と会談する方向で調整に入った。

日本側は３月の実現を模索している。首相の台湾有事を巡る国会答弁を機に日中関係が悪化する中、日米同盟の深化や日米の緊密な連携を確認する見通しだ。

複数の日本政府関係者が明らかにした。首相は２５日、東京都内で開かれた講演で「できるだけ早期に（トランプ氏に）お目にかかりたいということで、いま調整している。来年の割と早い時期かなと想像している」と語った。

トランプ氏は来年４月に訪中して米中首脳会談に臨む予定だ。中国側が日本との関係を議題にする可能性があるため、その前に日中関係を巡る日本政府の立場についてトランプ氏の理解を得たい考えだ。

首相は講演で対中外交についても「首脳間を含め、あらゆるレベルで意思疎通が重要だ」と述べ、対話に意欲を示した。

政府は、厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、来年末までに国家安全保障戦略など安保３文書を改定する方針だ。会談が実現すれば、首相は文書改定を通じて、さらなる防衛力の強化を目指す方針も伝えるとみられる。米国による関税措置を巡る日米合意の着実な履行も確認する見通しだ。