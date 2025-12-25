中日の球団マスコットのドアラが25日、名古屋市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸の「食パン530グラム」から90グラム増量となる620グラム（重さは推定）でサイン。ドアラにとっては嬉しい2年連続の年俸アップとなった。

クリスマスの契約更改らしく、サンタクロースの衣装で登場したドアラは、普段の愛らしい笑顔で力強くフリップに「UP」と書き込んだ。昨年12月26日の契約更改ではチーム3年連続の最下位に沈んだが、生誕30周年の節目だったため、30グラムアップの“温情査定”を受けて食パン530グラムで更改。最下位を脱出したこと、さらに来年、球団創設90周年を迎えることを受けての90グラムアップとなった。昨年は度重なる体調不良に悩まされたが、今季は完全復活しファンを、そして球界を盛り上げた。「今年は休まずできたので評価されたと思う」と手応えをしたためた。

年俸アップ分の使い道を問われると「やっぱりプロなんでメンテナンスが大事」と高い意識を示す。22年に「球団から体を気づってくれてもらった」との形で卒業した7回裏攻撃前の「バク転タイム」。昨年8月の「ドアラデー」で一時復活させたが、今後については「気分次第」と含みを持たせた。

様々な出来事があった1年だった。ヤクルトの球団マスコット・つば九郎の担当者が今年2月16日に逝去。1994年デビューの“同期”で、2015年からは「びじねすぱーとなー」として、オフにディナーショーを行うなど、球団の垣根を越えて公私ともに絆を深めてきた盟友でもあった。

さらに10年から15年間、高い更新頻度で続けてきたブログも、11月24日に終了することを発表した。終了を報告する文章の締めくくりは口癖の「なにかしら頑張ろう」だった。生誕32年目を迎える来季。6年ぶりAクラス、15年ぶり優勝に向け、球界屈指の人気者は「何かしら頑張る」構えだ。