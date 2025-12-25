YKK AP¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é»Ü¹©À¸þ¾å¤Èµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä
YKK AP¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ºÆÀ¸ÌÚ¥Ç¥Ã¥¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ 200 EG¡×¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ 200¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S EG¡×¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S¡×¤È¤·¤ÆÍèÇ¯1·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½¾ÍèÉÊ¤Î¡Ö¹âÂÑµ×À¡×¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»Ü¹©À¤Î¸þ¾å¤äµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥Ã¥¶õ´Ö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å·Á³ÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌÚÌÜÊÁ¤òÄÉµá¤·¤¿¹â°Õ¾¢¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S EG¡×¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç½»¤Þ¤¤¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S¡×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊ¿²°½»Âð¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¡¢´ûÂ¸½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿½»ÂðÁª¤Ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äí²ó¤ê¤òÀ¸³è¶õ´Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¥Ç¥Ã¥¡¢¿¢ºÏ¤òÀß¤±¤Æ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç·úÃÛ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢»Ü¹©µ»Ç½¼ÔÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©´ü¤ÎÃÙ±ä¤ä·úÃÛÈñ¤Î¾å¾º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇYKK AP¤Ï½»¤Þ¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Îµ¡Ç½À¡¢°Õ¾¢À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ü¹©µ»Ç½¼Ô¤ÎÏ«ÎÏ¤äºî¶È»þ´Ö¤Î·Ú¸º¤òÄÉµá¤·¡¢¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S EG¡×¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£S¤Ë¤Ï¡ÖSmooth¡Ê±ß³ê¤Ê»Ü¹©¡Ë¡×¡ÖSafe¡Ê°ÂÁ´À¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Î¿·¡ÖStandard¡Ê´ð½à¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S EG¡×¡Ö¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S¡×¤Ï¥Ç¥Ã¥ºà¤ÎÈÄ¸ü¤òÁý¤ä¤·¡¢¹äÀ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÇ®È¿¤ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂç°ú¡¦Â«Ãì¤Ê¤É¤ÎÉôºàÅÀ¿ô¤òºï¸º¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ2´Ö6¼Ü¡Ê²£ÉýÌó3.6m¡¢±ü¹ÔÌó1.8m¡Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»Ü¹©»þ´Ö¤òÌó1»þ´ÖÃ»½Ì¤·¡¢²Á³ÊÈæÌó93¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£°Õ¾¢ÌÌ¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥×ÉôÉÊ¤Î¾®·¿²½¤ä¼Á´¶¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ÀöÎý¤·¤¿³°´Ñ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£½¾ÍèÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÇºà¤ÏÌÚÊ´¤È¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊÂÑÇ®ÀÇ½¡¦¹ÅÅÙ¤Ê¤É¤¬Æ±¤¸ÈÆÍÑ¼ù»é¤Î¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤ë¡£ºÆ»ñ¸»²½Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ¹¡£¿È¶á¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï²ÈÄíÍÑÅÅ²½À½ÉÊ¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤·¡¢ÂÑ¸õÀ¡¦ÂÑÉåµàÀ¡¦ÂÑ¿åÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤µ¡¢¥Ç¥Ã¥ºà¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¥â¥Î¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ê¤É¡¢¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥¹½À®ºà¤ÎÂç°ú¡¦Â«Ãì¤òºï¸º¤·¤Æ»Ü¹©À¤ò¸þ¾å¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥×ÉôÉÊ¤ò¾®·¿²½¡¢¥Ç¥Ã¥ºà¤Ë¶á¤¤¿§¡¦¼Á´¶¤ËÅý°ì¤·¤Æ°Õ¾¢À¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁ´¥µ¥¤¥º¤Çµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S EG¡Ê±ü¹Ô¡§920Ð¡ß´Ö¸ý¡§1849Ð¡ß¹â¤µ¡§200Ð¡Ë¡§10Ëü3700±ß
¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S¡Ê±ü¹Ô¡§920Ð¡ß´Ö¸ý¡§1849Ð¡ß¹â¤µ¡§200Ð¡Ë¡§9Ëü3200±ß
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÍÑ ¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S EG¡Ê²£Ä¥¤ê¡Ë¡Ê±ü¹Ô¡§795Ð¡ß´Ö¸ý¡§1795Ð¡ß¹â¤µ¡§95¡Á170Ð¡Ë¡§8Ëü6800±ß
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÍÑ ¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ S¡Ê²£Ä¥¤ê¡Ë¡Ê±ü¹Ô¡§795Ð¡ß´Ö¸ý¡§1795Ð¡ß¹â¤µ¡§95¡Á170Ð¡Ë¡§7Ëü8300±ß
¢¨ÉôºàÉ¸½àÈÎÇä²Á³Ê¡£¾ÃÈñÀÇ¡¢¸½¾ìÈÂÆþÈñ¡¢ÁÈÎ©»Ü¹©ÈñÅù¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
YKK AP¡áhttps://www.ykkap.co.jp