ÉÁ¤¤ª¤í¤·¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¿¥í¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¤¬Ìã¤¨¤ë¡ª¡Ö¤Á¤ã¤ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢2025Ç¯Åß¡×¤¬12·î25Æü¤è¤ê³«ºÅ
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢2025Ç¯Åß¡×¤ò12·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¤Á¤ã¤ª¥µ¥Ýー¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Á¤ã¤ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¡©¥Þ¥¸¥«¥ë¥¿¥í¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤¬Ìã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¾å¿ù¤¯¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×1´¬¤«¤é4´¬¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡ª¡×1´¬¤«¤é7´¬¤Ê¤ÉÁ´11ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1ºý¤Ë¤Ä¤ÆÃÀ½¥«ー¥É¤¬1ËçÌã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥«ー¥É¤Ë¤Ï5¿Í¤ÎÌ¡²è²È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ú¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¤Á¤ã¤ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡Ö¾å¿ù¤¯¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×
¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡ª¡×
¡ÖËÍ¤Ï¿ÍµûÉ±¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¡Ö1ÉÃÀè¤Ï¡¢Îø¡×
¡Ö¥á¥¤¥É¤ÏÎø¤¹¤ëËªÃ«¤¯¤ó¡×
¡Ö¥¢¥¯¥Þ¤Ç¤³¤ì¤ÏÎø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¥¥ó¥°ÍÍ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÀ±¡×
¡Ö¤Í¤³¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤ë²¶¡£¡×
¡ÖÅ®°¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×
¡Ö¾å¿ù¤¯¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡ª¡×¤Þ¤¤¤¿ºÚÊæŽ¥Ž¥Ž¥£±～ºÇ¿·7´¬
¡ÖËÍ¤Ï¿ÍµûÉ±¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¾®ÁÒ¤¢¤¹¤«Ž¥Ž¥Ž¥1～ºÇ¿·2´¬
¡Ö1ÉÃÀè¤Ï¡¢Îø¡×ÂçÌÚ¿¿ÇòŽ¥Ž¥Ž¥ºÇ¿·1´¬
¡Ö¥á¥¤¥É¤ÏÎø¤¹¤ëËªÃ«¤¯¤ó¡×¾®¿¹¥Á¥Ò¥íŽ¥Ž¥Ž¥1～ºÇ¿·£µ´¬
¡Ö¥¢¥¯¥Þ¤Ç¤³¤ì¤ÏÎø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¼·Ìî¥Ê¥ÊŽ¥Ž¥Ž¥£±～3´¬
¡Ö¥¥ó¥°ÍÍ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÀ±¡×Ç¡·î¤æ¤¤ÎŽ¥Ž¥Ž¥1～3´¬
¡Ö¤Í¤³¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×´ÄÊý¤³¤Î¤ßŽ¥Ž¥Ž¥£±～£³´¬
¡Ö¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤ë²¶¡£¡×È¬¿ÀÀéºÐŽ¥Ž¥Ž¥ºÇ¿·7´¬
¡ÖÅ®°¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×È¬¿ÀÀéºÐŽ¥Ž¥Ž¥ºÇ¿·14´¬
¡Ö½éÎø¡£¡×¤Þ¤¤¤¿ºÚÊæ
¢¨³ÆºîÉÊ¡¢2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)È¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþÁ°¤ËÅ¹Æ¬¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¦¥Õ¥§¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1ºý¤Ë¤Ä¤ÆÃÀ½¥«ー¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«ー¥É¤Î¼ïÎà¤¬Áª¤Ù¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£