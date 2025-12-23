À¤³¦½é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤ÎºÎ·¡¤Ø¡¡ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Î³¤Äì6000m¤«¤éºÎ¹Û¡¡³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤¬·×²è¤òÈ¯É½
ÆüËÜ¤¬Í¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¹ÛÊª¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡£³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï¤¤ç¤¦¡¢À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò´Þ¤àÅ¥¤òÍèÇ¯¡¢³¤Äì¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡áEEZ¤Î³¤Äì¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤ÎÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï¤¤ç¤¦¡¢²ñ¸«¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤Î°ú¤¾å¤²¤òÁÛÄê¤·¤¿»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æÀµ°ì¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö2018Ç¯¤«¤éÌó7Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬¸Ø¤ëÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ø¤Á¤¤å¤¦¡Ù¤¬Êì¹Á¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¹Á¤ò½Ð¹Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÃµººÁ¥¤ÏÍèÇ¯1·î11Æü¤Ë½Ð¹Á¤·¡¢ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¢¤È¡¢³¤Äì6000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÆÃ¼ì¤Êµ¡³£¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤òºÎ¹Û¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆÍèÇ¯2·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊºÎ¹Û»î¸³¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼µ¡´ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¹ÛÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤òÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò¹ñÆâ¤ÇºÎ¼è¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®ÈÝ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£