「アベマでホロライブ2025」開催、12時間無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月28日（日）に人気女性VTuberグループ「ホロライブ」の音楽ライブの中から厳選した５公演の全編無料放送やショートアニメの一挙放送をお届けする特別企画「アベマでホロライブ2025 〜年末過去ライブ一挙放送12時間SP〜」を開催する。
「ホロライブ」は、YouTubeで約8000万人以上のチャンネル登録者がいる人気女性VTuberグループ。動画投稿やライブ配信に加え、楽曲リリースや音楽ライブ、さらにはメンバーの賑やかなドタバタ劇が繰り広げられるショートアニメーション『ホロのぐらふぃてぃ』などさまざまなメディアミックスも展開し、音楽ライブや配信を行なえばたちまちトレンドを席巻。海外を拠点に活躍するタレントも所属しており、その人気は日本のみならず世界に広がっている。
このたび「ABEMA」にて、年末の特別企画として「アベマでホロライブ2025 〜年末過去ライブ一挙放送12時間SP〜」の開催が決定。本企画では12月28日（日）昼12時から“12時間ノンストップ”で「ホロライブ」コンテンツを無料でお届け。
「ホロライブ」５期生初の単独ライブ『hololive 5th Generation Live "Twinkle ４ You"』、「ホロライブ」の音楽プロジェクト「Blue Journey」によるライブイベント『Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」』の２本を日本初・全編無料放送。また、「ホロライブ」初の全体ライブ『hololive IDOL PROJECT １st Live. 『Bloom,』』や「ホロライブ」のアイドルたちが全員水着姿で登場したオンラインライブ『ホロライブ・サマー2023 3DLIVE Splash Party!』Day１、Day２、さらにショートアニメーション『ホロのぐらふぃてぃ』も無料一挙放送。
なお放送後は、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にていつでも見放題で楽しめる。また「ABEMA PPV」では「ホロライブ」３期生によるスペシャルライブ『hololive ３rd Generation Live# きゅるるん大作戦〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』やチャンネル登録者数280万人突破の大人気バーチャルアイドル・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の生配信も実施する。
『ホロのぐらふぃてぃ』【(C) 2016 COVER Corp.】【(C) COVER 】
