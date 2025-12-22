韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」が2025年12月22日、大リーグのシカゴ・ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（25）の特集記事を組み、「契約金が暴落した」などと報じた。

「8年1億8000万ドル（約283億円）を予想する報道も」

米メディアによると、村上はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で契約した。

村上は今オフ、ポスティングシステムを利用してヤクルトから大リーグ挑戦を表明。米メディアによると、複数球団による争奪戦となり、契約は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約が見込まれていた。

大リーグ球団との交渉期間は、日本時間の23日午前7時までとなっていた。

野球人気の高い韓国では、複数のメディアが村上のホワイトソックス入りを速報した。

「スポーツ朝鮮」は、米メディアの予想を大きく下回る契約内容に驚きを隠さず、「怪物打者・村上宗隆、ホワイトソックス移籍、契約金283億円→52億円へ暴落」などのタイトルで記事化した。

記事では「村上のポスティングが開始された直後、最高で『8年1億8000万ドル（約283億円）』を予想する報道があったが、『2年3400万ドル（約52億円）』で契約した。契約期間は4分の1に短縮され、契約金総額は18.9％に留まった。日本人の先輩である鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）よりも劣る契約内容だ。大リーグでは、日本野球への関心が高まっているが、野手については依然として信頼が持てなかった」と指摘した。

「改めてイ・ジョンフの契約が驚くべきものだった」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は、村上の契約と、サンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「『韓国のイチロー』イ・ジョンフ外野手（27）の契約を比較。

イは23年オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグからポスティングシステムを利用してジャイアンツに入団した。米メディアによると、6年総額1億1300万ドル（約177億円）の大型契約だったという。

記事では「改めてイ・ジョンフの契約が驚くべきものだったことが分かる」と書き出し、こう続けた。

「日本人の本塁打新記録を樹立した村上宗隆は、イ・ジョンフが達成したアジア出身大リーガー野手の史上最高額契約の記録を破れなかった。村上選手の契約は、イ・ジョンフの契約と比較すると30％程度である。イ・ジョンフの6年1億1300万ドルの契約は、歴代アジア人打者としては最高額契約である」

ホワイトソックスは22日、球団公式Xを更新し、村上のメッセージ動画を公開した。村上は英語であいさつし、「ムネと呼んでください。シカゴに来ることができてうれしいです」などと語った。