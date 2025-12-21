間もなく12月24日のクリスマスイブを迎えます。ケーキ店で購入したクリスマスケーキを自宅に持ち帰る際、箱の中に保冷剤を入れてもらう人は多いと思います。その場合、帰宅後にケーキを箱ごと冷蔵庫に入れて保存するときに、保冷剤を取り出し忘れたことはありませんか。箱の中に保冷剤を入れたままクリスマスケーキを冷蔵保存した場合、ケーキの品質にどのような影響が生じる可能性があるのでしょうか。ケーキの製造、販売を行う銀座コージーコーナー（東京都中央区）広報宣伝課の担当者に聞きました。

不織布タイプの保冷剤であれば取り出す必要はなし

担当者によると、銀座コージーコーナーの店舗ではケーキの購入客に対し、保冷剤を提供しているということです。その理由について、「ケーキを正しく保冷することで、ケーキの品質を維持するためです。当社の規定に従い、ケーキ箱のサイズやお持ち歩きの時間に合わせ、保冷剤はケーキ箱の内側に適切に入れています」と話しました。

ケーキ店でケーキを購入後、箱の中に入っている保冷剤を取り出さずにそのまま自宅の冷蔵庫に入れてしまうことがあります。この場合、ケーキの品質に影響を及ぼす可能性はあるのでしょうか。

担当者に聞くと、「あくまで当社の保冷剤の場合ですが、箱の中に保冷剤を入れたまま冷蔵庫で保存しても、ケーキの品質に影響を及ぼすことは基本的にありません。そのため、必ずしもケーキ箱から保冷剤を取り出していただく必要はございません」と回答。

保冷剤を取り出さなくてもよい理由については、「当社は温度変化による結露が出にくい、不織布タイプの保冷剤を使用しているからです。先ほどの話と重なりますが、ケーキ箱のサイズに合わせて適切に保冷剤を入れているため、カットケーキだけでなく、ホールタイプのクリスマスケーキの場合も、冷蔵庫での保存前に箱から保冷剤を取り出していただく必要はございません」と教えてくれました。

不織布タイプの保冷剤であれば、ケーキ箱に入れたまま冷蔵庫で保存しても、特にデメリットはないということです。ケーキ店によって提供する保冷剤の種類や、保冷剤の入れ方が異なる場合もあるため、ケーキの購入時に持ち歩き用の保冷剤の取り扱い方が気になった際は、店に確認してみてはいかがでしょうか。