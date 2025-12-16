はんにゃ.川島の衝撃転身に騒然「月240万!?」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を12月12日（金）夜９時30分より放送した。
今回は、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど芸能メディアでは報じられない「芸人ニュース」を一挙に振り返り。芸人の意外な転身やコンビ解散した芸人の現在、芸人同士のSNSトラブルまで“芸人ならではの視点”で語られる内容にスタジオは爆笑と驚きに包まれた。
芸人界でひっそり起きていた出来事として森田先生が発表したのは「はんにゃ.川島がお寿司屋さんに転職」という衝撃ニュース。スタジオ一同が騒然とする中、番組はお笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良が実際に寿司職人として働く店を直撃。“寿司職人・川島”のバラエティ初出し映像を公開した。VTR中には白衣姿で寿司職人として働く川島の姿に教室から「様になってる！」という声も。川島は転身のきっかけについて「お寿司屋さんは唯一、飲食業の中でお客さんと１対１でしゃべる」「いろんな方に『芸人さんは（寿司屋に）向いてます』って言われて。じゃあ、やってみようと思った」と語る。現在川島はミシュランに掲載されている有名店の個室を週２日で間借りし、「鮨 川島」として２時間のコースを完全予約制で提供しているそう。予約は“２ヵ月待ち”という盛況ぶりも明かし、１人２万５千円のコースで６人席×１日２組＝１日30万円、週２日で月240万円という計算にスタジオ一同驚愕。
さらに、「元ゾフィー・サイトウが新事務所に所属し、芸人活動本格再開」というニュースも。2023年11月放送の本番組内でコンビ解散を告白し、経緯と真相を語った上田航平とサイトウナオキによる元お笑いコンビ・ゾフィー。解散後、事務所を退所し、一時芸能活動を休止していたサイトウがお笑いコンビ・ダブルブッキングの川元文太の紹介でタレント事務所100company に所属したと取り上げ「ヘベレケ齋藤」という芸名でピン芸人として活動をしていると明かされる。現在、町田で居酒屋２店舗と関内にラーメン店を経営するヘベレケ齋藤のもとへ行き、インタビューを通じて現状を取材。現在の活動について「（ダブルブッキング）川元さんが脚本を書いた縦型のドラマとかに出演したり、かっこよく言えば俳優業」と明かしたヘベレケ齋藤は、解散についても「お互いよかったのかなと思ってる」と穏やかに振り返った。
番組ではそのほかにも、お見送り芸人しんいちが“宮迫さんに激ハマり”中である件、ピン芸人・おしみんまるがSNSで後輩のお笑いコンビ・ニッポンの社長・辻皓平に煽られる一件などテレビの表舞台では語られない芸人界の裏話を続々と紹介。本編は配信後７日間、無料で視聴可能。
