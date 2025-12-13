ÀÑ¶ËÅª¥ß¥¹¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡Åû¹á·»¤¬Äó¸À¡Ä»Ò¤É¤â¤Î¡È°ÕÍß¡É¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤°éÀ®½Ñ
Åû¹á¤Î·»¡¦Íµ»Ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹Â¥¤¹°éÀ®Êý¿Ë
¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤°éÀ®Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤¬¸Î¶¿¤ÎÏÂ²Î»³¸©¤ËÀßÎ©¤·¤¿¾¯Ç¯¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÏÂ²Î»³¶¶ËÜAtta boys¡Ê¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë·»¡¦Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Î¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆñ¤·¤¤µ»½Ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡ÖÌµÍý¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬µ»½Ñ½¬ÆÀ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤Ï²¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¤è¤ê¡¢»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤Î¾Ú¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£Íµ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥ß¥¹¤·¤Æ¤âÊÌ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ë´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸Â³¦¤òºî¤é¤ºÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»½Ñ¾åÃ£¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤âÉÔ²Ä·ç¡£¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×´Ä¶ºî¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¤²¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¡¢ÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬»ØÆ³¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¡¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í´ÖÅªÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÎÉ¤µ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤°éÀ®Ë¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë»ÑÀª¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤Ï¶ÐÊÙ¤µ¤äµ¤ÇÛ¤ê¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê»ÑÀª¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë