東貴博が妻・安めぐみの“買い忘れ”ハプニングに神対応
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が10日、オフィシャルブログを更新。朝食で作った“驚きの目玉焼き”や夕食のすき焼き準備中に妻でタレントの安めぐみの“割下を買い忘れる”ハプニングを明かし、機転を利かせて乗り切ったエピソードをユーモアたっぷりに報告した。
この日、『目玉過ぎる目玉焼き！』と題してブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの朝食として焼いた目玉焼きの写真を公開。黄身が大きく盛り上がった“超目玉焼き”に 「目玉過ぎるよね」「こんなこともあるのね」と驚きを交えてつづった。
続いて「夕飯に作ったすき焼き ジジも呼んでみんなで」と家族団らんを報告。食卓には安が選んだ上質な牛肉やたっぷりの野菜が並び、「安めぐみチョイス！」と太鼓判を押した。
しかし、食べ始める直前にまさかの事態が発生。「安さまがすき焼きの割下をまさか買い忘れる」と明かし、「自分がすき焼き食べたいと言って買い物に行ったのに」とツッコミ。 安は慌てて「今から買いに行く」と申し出たが、東は「大丈夫、おまかせあれ！」と“勘定奉行”として立ち上がった。
急きょ、醤油・みりん・日本酒・黒砂糖で割下を手作りしたところ「これが絶品！」と自画自賛。写真は撮り忘れたというが、家族からは「もう買わなくていいね」と好評だったといい 「わははのは」「えへへのへ」と満足げにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「わぉ、目玉がぷっくり」「リアルですね(笑)」「食べ応えありそう」や「なければ作る、手作りの割下」「料理上手なパパかっこいい！」「すき焼きいいなぁ」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
