¥É·³¤Ë31ºÐ³°Ìî¼êÊä¶¯¤Î¡È¥¹¥¹¥á¡É ¹â³Û¥¿¥Ã¥«¡¼¤è¤ê¡ÄÊÆµ¼Ô¤¬¡Ö¹¥¤à¡×¤È¸«¤ë¥ï¥±
¥É·³¤ËÂç·¿Êä¶¯¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î3¥Ô¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë°Õ¸þ¤À¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÇNo.1¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆÉÒÏÓµ¼Ô¤Ï¡È³ä°Â¡É¤ÇºÑ¤à¸µµ¤°õ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î´´Éô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¥È¥ì¡¼¥É¤Î±½¡×¤È¤·¤ÆFAÁª¼ê¤ä¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇüÂç¤ÊÁíÇ¯Êð¤Ë¤è¤ê¤¢¤é¤æ¤ë±½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µß±çÅê¼ê¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¥¨¥É¥¥¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µMVP¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö³°Ìî¼ê¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤È¡Ê¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¡Ë¥¹¥¢¥ì¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸«¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤é¤ÎFA¤ËÈ¼¤¤¡¢ºòÇ¯¤«¤éÌó8700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ÎÇ¯Êðºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡ÖÈñÍÑ¤Î¤«¤«¤ëÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢2650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó41²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬»Ä¤ë¡Ê¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¡×¤È¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤¬»Ä¤ë¥Æ¥ª¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ëFAÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÏÁ´ÂÎ31°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢2Ç¯2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó40²¯±ß¡Ë¤È·ÀÌóÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£½ÓÂ¹¥¼é¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î31ºÐ¤Ïº£µ¨17ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÅðÎÝ¡¢OPS.796¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÅÓÃæ°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨.305¤Î³èÌö¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£³°Ìî¤Î¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë