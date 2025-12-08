¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬±§ÅÄÀîÍ¥´õ¤È°éÀ®·ÀÌó¡Ä3·î¤ËTJ¼ê½Ñ¤Çº£µ¨ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡ËÜÅÄ¿Î³¤¤â°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯
µåÃÄÈ¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï8Æü¡¢±§ÅÄÀîÍ¥´õÅê¼ê¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö121¡×¡£º£µ¨¤Ï3·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡ÊTJ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£10·î29Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅÄ¿Î³¤Åê¼ê¤È¤â°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö123¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±§ÅÄÀî¤ÏÀçÂæÂç¤«¤é2020Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ï19»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.81¤È³èÌö¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï46»î¹çÅÐÈÄ¤Ç4¾¡20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.77¡£2024Ç¯¤Ï13»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.31¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦Éª¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤â°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¡£ËÜÅÄ¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.86¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë