¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÀÊ¡É¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¤ó¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Ç¤Î¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÀÊ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅìµþ¤Þ¤ÇÆæ¤«¤±¤·¤Ê¤¤¡©¡×¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÀÊ¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Í¤Å¤Ã¤Á¡Ê50¡Ë¤ÈÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öº£¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç2»þ´Ö¡Ø¤Ê¤¾¤«¤±¡Ù¡×¡Ö¿²¤¿¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¾¤«¤±¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Í¤Å¤Ã¤Á¤â8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á·¯¡×¤È¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ØÅìµþ¤Þ¤ÇÆæ¤«¤±¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù¡Ø¤Ï¡©ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤ä¤ó¡£¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡Ù¡¢¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯°û¤à¤«¡×¤È¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
