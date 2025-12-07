¥É·³µßÀ¤¼ç¤¬¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×Ì¾ÍÀ¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÁª³°¡ÄÍ³¿1°Ì¤ÎÎ¢¤Ç¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡×
Í³¿1°Ì¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é5Áª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤â
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¼«¼ÒSNS¤Ë¤Æº£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢1°Ì¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬µ±¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾Á°¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÅÜ¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡1°Ì¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤ÎÃË¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢2´°Åê¤òµÏ¿¡£ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ´°Åê¡¢Âè6Àï¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÃæ0Æü¡É¤ÇÂè7Àï¤Î9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡£±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¡¢»Ë¾å13¿ÍÌÜ¤Î3¾¡¤òµó¤²¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï3°Ì¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢10°Ì¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡¢14°Ì¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡¢18°Ì¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î5Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Ï¤É¤³¤À¡×¡Ö¥ß¥®¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬Áª³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Þ¤Ç¤Ç·×5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè6Àï¤Ç¤Ï9²ó¤ÎÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢Âè7Àï¤Ï9²ó1»à¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Á¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµß¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂÎÀª¤¬Êø¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Û¡¼¥àÊÖµå¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥¹¥Í¥ë¤È¥í¥Ï¥¹¤¬¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥í¥Ï¥¹¤¬º£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Âè6¡¦7Àï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÃÍ¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¥í¥Ï¥¹¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¡È¹Ó¤ì¡ÉÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë