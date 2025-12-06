グラスノー夫妻が共同でSNSを更新

大谷翔平投手や山本由伸投手ら、ドジャースナインも思わず喜びの“いいね”を送った。タイラー・グラスノー投手が5日（日本時間6日）、インスタグラムを更新。右腕がSNSで届けた“誓い”にファンも「すっごく素敵」「お見事!!」と祝福している。

この日、グラスノーはメーガン夫人と共同でインスタグラムを更新し、挙式の様子を報告した。メーガン夫人が身にまとった純白ドレスに合わせ、グラスノーも同系色のタキシードを着用。投稿された最初の1枚には、愛を誓いあうように2人が見つめ合った写真を掲載。投稿には“無限”を示すマークが添えられている。

右腕が届けた報告は、投稿から半日で4万2000件以上の“いいね”を集め、ドジャース公式は「おめでとう！」、ミゲル・ロハス内野手も「おでとう、兄弟！」とコメント。ファンからのメッセージも数多く届けており、「幸せになってね」「とても美しい」「2人ともおめでとう」「グラスノー万歳」などとお祝いの言葉が並んでいた。

グラスノー夫妻はワールドシリーズ後にカリブ海のタークス・カイコス諸島で挙式を行ったことをストーリーズ機能で報告していたが、投稿として残したのは今回が初めて。2023年オフにドジャースと5年1億3650万ドル（約212億9400万円）契約を結んだ右腕は、海が近くに見える絶景の場所で永遠の愛を誓ったようだ。（Full-Count編集部）