¡¡Áê¼¡¤°Êä¶¯¤Ç¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¼ó¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ë¡¼¡¼¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Â¼¾å½¡Î´³ÍÆÀ¤ØÁ°¤Î¤á¤ê¤«¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¡×¤È°ÕÌ£¿¼È¯¸À
¡¡À¾Éð¤Ï5Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®¡Ê31¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£Á°DeNA¤Î·¬¸¶¾»Ö¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ±°ìÇ¯¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎFAÁª¼ê¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Çº£°æÃ£Ìé¡¢郄¶¶¸÷À®¤ò¡ÈÊü½Ð¡É¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ë·ü¤±¤ëµåÃÄ¤ÎÇ®°Õ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢ÀÐ°æ¤Ïº£µ¨Ç¯Êð4000Ëü±ß¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Éð¤ÎÄó¼¨¤Ï3Ç¯Áí³Û4²¯±ß¤ÈÇË³Ê¤âÇË³Ê¡£¤µ¤é¤ËÂæÏÑ¡¦Åý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î³°Ìî¼ê¡¢ÎÓ°Â²Ä¤â2Ç¯Áí³Û6²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¡¹¤ÈÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬À¸¤¨È´¤¤ÎÆâÌî¼ê¥³¥ó¥Ó¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê32¡Ë¤È³°ºê½¤ÂÁ¡Ê32¡Ë¤À¤í¤¦¡£Íèµ¨¤¬5Ç¯·ÀÌó4Ç¯ÌÜ¤Î¸»ÅÄ¤Ï4Æü¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ç4Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë³°ºê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·ÀÌó¹¹²þ¡£¤¤¤º¤ì¤â¸½¾õ°Ý»ý¤Î3²¯±ß¡¢1²¯6000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¸»ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ëÂìß·²Æ±û¡Ê22¡Ë¤¬ÂæÆ¬¡£Âìß·¤ÏÂÇÎ¨.234¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸»ÅÄ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë.209¡£³°ºê¤â.234¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°ºê¤Ïºòµ¨¤âÂÇÎ¨.227¤È¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¡£¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢º£µ¨¤ÏÆóÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ú²Ì¤Ê¤·¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÀ®Ä¹¤Î¤¤¶¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»³Â¼¿ò²Å¡Ê23¡Ë¤Ë»°ÎÝ¤ò¾ù¤êÅÏ¤·¡¢³°Ìî¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÀÐ°æ¡¢·¬¸¶¡¢ÎÓ¤Î²ÃÆþ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀÐ°æ¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤¬¡¢ËÜ¿¦¤ÏÆóÎÝ¡£FA²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤ËÊØÍø²°¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÍ··â¤Ï¸»ÅÄ¤ÈÂìß·¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¡£³°ºê¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆóÎÝ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤º¡¢³°Ìî¤Ï·¬¸¶¤Ç1ÏÈËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£ÎÓ¤Ï¼ç¤ËDHµ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³°ºê¤â½ÐÈÖ¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡À¾Éð¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇFA¤Ç21¿Í¤¬Î®½Ð¤·¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«3¿Í¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¼¡¡¹¤ËÈ´¤±¤ë¾å¤Ë¡È³°°µ¡É¤â¤Ê¤¯¡¢À¸¤¨È´¤¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â²áµî¤ÎÏÃ¡£¸»ÅÄ¤ä³°ºê¤Ç¤¢¤ì¤É¡¢¼ã¼ê¤ä°ÜÀÒÁÈ¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤¿Áö¤ëÀ¾Éð¤À¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹º£°æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£°æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¼þ°Ï¤Î¾Ú¸À¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌñ²ðÊ§¤¤¤ÎÂ¦ÌÌ¡×¤È¤Ï¡£
