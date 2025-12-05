中日は11月28日、OBの荒木雅博氏（48）が球団の本部長補佐に就任すると明らかにした。

【画像】まるで「アライバコンビ」盟友たちの明暗を象徴するかのような2ショット写真を見る

「人事は来年1月1日付。荒木氏は内野守備走塁コーチだった23年以来、3シーズンぶりの球団復帰となります。おもにスカウティングや、球団が苦手としている二軍育成に関与することになります」（スポーツ紙記者）

荒木氏といえば現役時代、侍ジャパン監督の井端弘和氏（50）との二遊間「アライバコンビ」が一世を風靡。堅守で鳴らし、ゴールデングラブ賞に6回、ベストナインに3回輝いた。コーチ退任後は、解説者としての活動に加え、中京大学附属中京高等学校の臨時コーチとして指導にあたっていた。

「荒木氏を監督候補として育てようとしている」

そんな荒木氏のフロント入り。関係者の間では「球団が、将来の監督候補として育てようとしている」と見られている。

「荒木氏は立浪和義前監督時代、コーチとしての契約を打ち切られた際には憤慨していました。

かといって、井上一樹現監督（54）のもとでコーチとして招聘しても、今季まで5年連続Bクラスのチームが優勝争いを演じるのは現実的ではなく、成績低迷がコーチの責任にもなりかねない。

そのため球団はコーチではなく本部長補佐という肩書きを与えて、フロントからチームを把握してもらい、監督就任の準備をしてもらおうという魂胆なのでしょう」（球団関係者）

“かつての相棒”井端氏の動向も影響

荒木氏が次期監督候補に浮上したのは、かつての相棒である井端氏の動向も影響しているという。当然、井端氏も有力OBの一人であり、監督候補に名を連ねているはずなのだが、

「井端氏は立浪政権時代、現役中から公私ともに世話になった立浪氏からコーチ就任を打診され、断った。

この頃、周囲には『俺は監督しかやらない』と語るなど、実は野心家です。立浪氏はもちろん、球団内でも顔をしかめる関係者が多かったといいます」（同前）



井端弘和氏 ©文藝春秋

侍ジャパンを率いる井端氏。来年3月に開幕するWBCでは、大会2連覇がかかっている。

「実現すれば、指導者としての評価もうなぎ上りになる。一方で、ドジャース・大谷翔平選手も参加を表明するなどチーム編成も最高の状態にもかかわらず結果を残せなければ、指揮官としての手腕に疑問符がつく。

球団としては、井端氏が古巣監督に“凱旋”復帰する可能性をいったん白紙にして、荒木氏を監督候補として育てることにしたのでしょう」（球界関係者）

鉄壁の二遊間の明暗は、果たして。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）