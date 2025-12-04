今年3月31日にスタートしたフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）が、来年の3月末で終了することが3日、分かった。後枠は「めざましテレビ」の放送時間を延長する方向で調整している。

ちょうど1年での決断となった。番組は「めざまし8」を引き継ぐ形でスタートし、同番組に続き谷原章介（53）がメインキャスターを担当。武田鉄矢（76）やメイプル超合金のカズレーザー（41）らをレギュラーに迎え、若年層から年配まで親しまれる番組作りを目指してきた。

以前は立ち上がって進行をしていた谷原が、「サン！シャイン」では座って司会をするなど、視聴者目線での情報発信を高評価する声も多かった。ただ視聴率面では苦戦が続いた。2日の平均世帯視聴率は3・2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。初回こそ4・0％だったが以降は2〜3％を推移していた。フジ関係者は「日々工夫をしていたものの結果が結びつかなかった。帯番組の終了を1年で決断するのは早いが、やむを得ない」と話している。

平日午前8時は各局がしのぎを削る激戦区だ。フジでは1999年から21年まで放送された「とくダネ！」が親しまれてきたが、近年はNHK「あさイチ」やテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」の“2強”を追いかける立場となり苦戦が続いた。局関係者は「新たな予算をかけて新番組を立ち上げるよりも、好調の『めざましテレビ』の視聴者をスライドさせる狙いで今回の編成になった」と説明した。同局は本紙に「改編の詳細についてはお答えしておりません」としている。