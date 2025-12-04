【RMZ-016 ブレードライガー パン ツァー (ZBF)】 2026年7月下旬 発売予定 価格：9,900円

タカラトミーのハイターゲット向けレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー (ZBF)」を2026年7月下旬に発売する。価格は9,900円。

本商品は「ZOIDS BATTLE FILMS」にて登場したライオン型ゾイド「ブレードライガー」に砲撃戦装備の「パンツァーユニット」を搭載した姿を1/100スケールアクションプラモデル化したもの。本体の「ブレードライガー」は「RMZ-001 ブレードライガー」の成型色を新調したものが採用されている。

専用に設計された可動機構によって全身が可動し、咆哮や疾走ポーズなどライオン型ゾイド特有の様々なアクションポーズをとることができる。

ハイブリッドキャノンとレーザーブレードを差し替え、脚部アーマーを交換することでアニメーションのクライマックスシーンも再現可能。パイロットフィギュア（一般兵士）が付属し、コックピットに搭乗させることができる。

T-SPARK ZONE限定予約特典

【ZOIDS BATTLE F ILM S】

タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」店舗（WEB店舗含む）で「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー (ZBF)」を予約期間中に予約するともれなく、ショートアニメ「ZOIDS BATTLE FILMS」を収録したDVDを予約商品１つにつき１枚もらえるキャンペーンを実施。

タカラトミーモールでのキャンペーン期間は12月4日0時～2026年1月14日23時59分まで。なお、予約期間はT-SPARK ZONE各店舗によって異なる場合がある。特典は数に限りがあるため、無くなり次第終了となる。

(C) ＴＯＭＹ