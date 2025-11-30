オリオールズがヘルズリー獲得、米メディアが報道

オリオールズは29日（日本時間30日）、メッツからFAとなっていたライアン・ヘルズリーと契約合意したと複数の米メディアが報じた。2024年に最優秀救援投手賞を獲得した右腕の新天地が決定。守護神として期待されたタナー・スコットの低迷もあり、リリーフ補強が課題とされるドジャースにとって“選択肢”が一つ消えたことにはなるが、救援市場にはいまだ大物が残されているのが現状だ。

ヘルズリーはカージナルス在籍時代の昨季、65試合に登板して7勝4敗49セーブ、防御率2.04を記録し、最多セーブのタイトルを獲得した。在籍約7年で31勝105セーブ。途中移籍したメッツでは不振だったが、今季ア・リーグ東地区の最下位に沈んだオリオールズでは、クローザーとして期待される。

ヘルズリーが救援投手のFA市場から消えたわけだが、19日（同20日）には大谷翔平投手のエンゼルス時代の同僚だったライセル・イグレシアスがブレーブスと再契約し、21日（同22日）には通算478登板のフィル・メイトンがカブスと複数年契約を結んだ。“中堅どころ”が少しずつ契約を決める中、米メディアのFA格付け上位の救援投手らは現在も去就が未定の状態だ。

米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は6日（同7日）の記事で、FAトップ50のリストを公開しており、補強の目玉となる選手とともに予想契約金額を紹介している。救援投手としてトップクラスの実力を誇る13位のエドウィン・ディアス（メッツからFA）は4年8200万ドル（約128億円）、今季は低迷するも16位に入ったデビン・ウィリアムズ（ヤンキースからFA）は4年6800万ドル（約106億1700万円）と予想されており、FAの救援市場の動向においてひと際目が離せない存在だ。

そして日本ファンにお馴染みの存在として21位に入ったロベルト・スアレス（パドレスからFA）が3年4800万ドル（約74億9400万円）、今季68登板、防御率2.07でカブスのブルペン陣を支えたブラッド・ケラーは3年3600万ドル（約56億2100万円）と予想されている。他にも、通算347登板のカイル・フィネガン（タイガースからFA）ら実績のある選手たちも控えている。

ワールドシリーズ連覇を果たしたものの、昨オフに補強したスコット、そしてカービー・イエーツ（現在FA）らが不発に終わったドジャースは、クローザーをはじめ救援陣に明確な課題を抱えている。MLB公式サイトのドジャース番ソニャ・チェン記者の分析によると、ドジャースの穴を埋める存在としてウィリアムズに加えピート・フェアバンクス（レイズからFA）らの名前も候補に挙がっている。果たしてドジャースはどのような“選択”をしていくだろうか。（Full-Count編集部）