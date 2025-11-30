中田翔氏が「4番・右翼」で先発…4回に特大アーチ

日本と韓国のレジェンド選手たちが参加した「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催され、現役を引退したばかりの中田翔氏が本塁打を放った。豪快な一発に、ファンは「大将まだまだ現役いける」「すげぇ引退した選手とは思えん」と驚きを隠せない様子だ。

1日限りの真剣勝負、中田氏は日本の「4番・右翼」でスタメン出場。0-5で迎えた4回、左腕・ボン・ジュングン投手が投じた高めの球を捉えると、打球は高々と舞い上がり、左翼席に吸い込まれた。打った瞬間にスタンドインを確信する特大アーチに球場は大歓声に包まれた。

北海道に帰ってきた中田氏の凱旋弾にファンも驚嘆。SNSには「最高すぎる」「現役時代に見たホームラン」「クソかっけぇや」「DHでいいから帰ってきて！」「やっぱり翔さんのホームランはかっこいいな」「なんで辞めちゃったんだよ」「翔さん北海道帰ってきてくれ」などのコメントが寄せられていた。

中田氏は日本ハム時代に打点王を3回獲得し、NPB通算309本塁打を記録。広島との日本シリーズを制して日本一に輝いた2016年は、不動の4番として日本ハム打線を支えた。その後は巨人、2024年からは中日でプレー。今季限りで引退となったが、現役時代を彷彿させる滞空時間の長いアーチは、多くのプロ野球ファンの心に刻まれたはずだ。（Full-Count編集部）