2021年の夏の甲子園準V左腕

社会人野球・東芝は25日に、2025年の勇退者を発表。2020年から在籍した西村王雅投手が野球人生に一区切りをつけた。智弁学園高時代には1年夏から甲子園で登板。3年夏にはチームを準優勝に導いた。

サウスポーの西村は、智弁学園高3年時に小畠一心投手（立大）とのダブルエースでチームを支えた。同学年には前川右京外野手（阪神）、山下陽輔内野手（法大）らがいた。

高校時にプロ志望届は提出せず、東芝でプレーを継続。昨年はU-23代表にも選ばれていた。

西村は球団ホームページを通じ、「これまで、常に高いレベルで野球に取り組むことができ、多くの経験と出会いに恵まれた日々は、私にとってかけがえのない時間でした。野球を通じて得たすべてに感謝しています。特に、家族の支えがあったからこそ、ここまで続けることができました。いつも応援してくれて、本当にありがとう。野球人生としては一区切りとなりますが、これからも、何らかの形で野球に関わり続けていきます」などとコメントした。（Full-Count編集部）