TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。「電気イスゲーム2025開幕戦」から一転、突然始まった「名探偵津田 第4話」の考察合戦がスタートした。

昨年に続き今年も「電気イスゲーム」が開催された。初戦はダイアン津田篤宏と劇団ひとり。双方が電気イスを食らいながら迎えた4回裏。ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んで起き上がらない。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と語ったタイミングで「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」のテロップが出現した。

X（旧ツイッター）では、スタジオゲストの伊集院光が真っ先に気付いていたとの指摘があった。この放送のスタジオには伊集院の他、MC浜田雅功、プレゼンターに小峠英二、ゲストにフットボールアワー後藤輝基、アンタッチャブル山崎弘也、岡田結実がいた。

「名探偵津田」のテロップが出現した瞬間、スタジオも騒然となった。劇団ひとりが倒れてテロップが出るまで、スタジオ出演者の顔はワイプで抜かれていた。企画プレゼンターの小峠英二は「俺知らない」と驚き、MC浜田雅功も「俺も知らん」とコメント。そんな中、伊集院は劇団ひとりが倒れたタイミングで「絶命して終わるわけないだろ」「そんな終わり方あるか」などとコメント。その後、津田が劇団ひとりの異変に気付いたタイミングで1人だけ、表情を笑顔から真顔に変化させていた。

Xでは「伊集院は誰よりも先に気づいてたな」「年末で 津田さん出ててパネラーに伊集院さんがいるってことはもうそういうことなんだな笑」「伊集院はずっと怪しい」「さすが伊集院さん、気づくのが早すぎる…！ やっぱり#名探偵ツダの世界では彼の洞察力が光りますね」などの指摘があった。

伊集院は昨年12月に放送された「名探偵津田」第3弾の放送回もスタジオゲストとして出演している。

番組の演出を担当する同局の藤井健太郎氏は自身のXで「『水曜日のダウンタウン』年内はもう『名探偵津田』のみです。12／3→『第3話』未公開"長袖"SP 12／10→休止 12／17→90分SP『第4話』前編 12／24→90分SP『第4話』後編」と告知した。

ダイアン津田による「名探偵津田」は同番組の名物企画。昨年12月放送の同番組の「名探偵津田」第3弾の中で放った「長袖をください」が「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に入った。