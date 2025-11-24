¾¾°æ½¨´î»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤È¤Î¡ÈÈëÏÃ¡É¡¡Ìµ´§¤ÎÄë²¦¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖËÍ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¡×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É
¡¡µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¸µÆ±Î½¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µð¿ÍOB¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä¾¾°æ½¨´î»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÀ¶¸¶»á¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤À¤Ã¤¿Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¤ªµ¢¤ê¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Î±¦²£¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ»á¡£¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¥×¥íÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ¶¸¶»á¤Ï¡¢ÆüÊÆÄÌ»»507ËÜÎÝÂÇ¤Î¾¾°æ»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÆ¸ÏÃ¡Ö¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¼«¿È¤ÈÈæ³Ó¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¾¾°æ¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÃÏÆ»¤ËËèÇ¯ËèÇ¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤Î1ËÜ¤Ïµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀ¾Éð¤Ç4ÈÖ¤òÃ´¤¤¡¢31ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿À¶¸¶»á¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾°æ»á¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ï11ËÜÎÝÂÇ¡£30ËÜÎÝÂÇ¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Î38ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¡£10Ç¯ÌÜ¤Î2002Ç¯¤Ë50ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿À¶¸¶»á¤È1997Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤Î1ËÜ¤Ï¡¢ËÍ¤Î´¿À¼¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥è¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼»ÅÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥è¤µ¤ó¤Î1ËÜ¤Ïµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â175ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¾¾°æ»á¤¬¡¢Ìµ´§¤ÎÄë²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¶¸¶»á¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê»×¤¤¡£¡Ö¤â¤¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÍ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Î¿´¶¡£20Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿·ÚÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë