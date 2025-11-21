高橋克典、愛猫の悶絶級スマホ待受＆姉弟癒しツーショ公開
俳優の高橋克典が20日までにオフィシャルブログを更新。スマホの待ち受けにしている愛猫の写真やたった５ヶ月違いの“仲良し姉弟ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
19日、高橋は『おやすみニャさい』と題してブログを更新。「原稿直し終わったら寝ます。おやすみなさい」と仕事の合間につづり、あどけない表情で見つめる愛猫・ラヴィの姿が待ち受けになった“11月19日（水）23:16”のスクリーンショットを公開した。
続けて翌朝、『おはようごにゃいます』と題してブログを更新すると、先住猫・ミルリィは優しい性格で何でも真似したがるラヴィが自分のお皿のご飯を取りに来ても譲ってしまうこと、寝ていたお気に入りの場所も譲り渡してしまうことを明かし、棚の上で眠たそうにうつぶせになるミルリィの姿とともに「いい場所見つけたね」とコメント。
さらに「とっても優しいけど結構繊細で難しい。ほんと気分やでツンデレな女の子」「最初の子だからまず可愛がろうとするけど、可愛がられてくれるのはたまのことで、 ほぼ逃げちゃう」ともつづり、一方でラヴィは「オープンで人懐っこいからついラヴィくんが可愛がられちゃう」と対照的な性格を紹介した。
それでも２匹はとても仲が良く、「たった５ヶ月違いの姉弟だからねー。ほんと和む」と仲良しな２匹の関係に改めて癒やされている様子をつづり、寝ているラヴィにミルリィがそっと寄り添う“仲良し姉弟ショット”も公開。
最後は「世の中いろいろありますが、、、様々なことに心痛めつつ、。今日、いい日でありますように」と穏やかなメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンから「キャーめっちゃ可愛い」、「どんなポーズをすればかわいいのかしっかり分かってますね〜演技派ニャン」、「可愛すぎるぅーーー」、「癒されました」、「にゃんて素敵」、「Catモデルみたい」、「思わず口角上がりました」、「ラヴィ君の夢みそう」、「可愛いー待受け」、「つぶらな瞳で見つめられるとメロメロ」や「やっぱり優しい女の子」、「それぞれの性格で可愛いですよね」、「可愛い可愛い」、「本当にめちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
