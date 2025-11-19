人気芸人が、タレントの森香澄に対しDMを送るなど、水面下でのアグレッシブな行動をしていたことが判明。鬼越トマホークの良ちゃんが「ムッツリが1番怖い」という持論を展開した。

【映像】森香澄にDMを送るムッツリ芸人

11月18日放送の『クロナダル』（テレビ朝日系）では、芸人たちによる赤裸々な喫煙所トークが展開。コロコロチキチキペッパーズのナダルが、ちょんまげラーメンの田渕章裕について「変な動きをしている」と切り出した。

このナダルの発言を受け、鬼越トマホークの金ちゃんが田淵の具体的な行動を暴露。金ちゃんは、田淵が「こっそりね。裏でやってる。森香澄ちゃんにDM送ったりしてたしね」と証言した。

これに対し、クロちゃん（安田大サーカス）は「あ、結構そういう意味ではアグレッシブな感じなんだ」と反応。良ちゃんも田淵の人物像について「アグレッシブです。女の子大好きだと思います」と断言した。

さらに良ちゃんは、女好きを公言する人物よりも裏で動く人物の方が危険だと指摘。良ちゃんはクロちゃんに対し、「だからクロちゃんみたいに言ってる人の方がそんなにだったりするんじゃないですか。実はムッツリが1番怖いと思うんで」と持論を展開した。

金ちゃんもこれに同調したが、クロちゃんは反論。DMなどを送ると「足がつくから俺はしたくないだけだから」だと主張していた。