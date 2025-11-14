インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、現役の日本人女性の俳優を対象に「眼鏡が似合う」女性俳優ランキングを投票で募っています。2025年11月13日時点で集まった1895票でのランキングを紹介します。

3位は、仲間由紀恵さんでした。回答者からは「私もあんな風に眼鏡が似合う、できる女性になりたい」「SNSで眼鏡姿を見たときにきれいだなぁって見とれました」「仲間由紀恵さんのドラマで、眼鏡をかけるものが何作かあるので、やはり眼鏡が似合うと言えば仲間さんだと思います」といった声が寄せられていました。

2位には、波瑠さんがランクイン。「眼鏡をかけてもこんなにすてきな女性がいるのだと、ドラマを通して強く感じました」「波瑠さんは普段眼鏡をかけていないので、かけたときがとても新鮮でした。同じような黒縁眼鏡を自分で買った程です」「眼鏡をかけたときのギャップがすごくてビックリしました。かけててもかわいくて本当に尊敬します」などのコメントが見られました。

そして、1位は北川景子さんでした。「丸眼鏡も四角い眼鏡も、オシャレ眼鏡もなんでもかけこなしていて、SNSで見てまねしたくなる」「鼻が高いので眼鏡が似合うのだと思います」「全く違和感ないというか、美人さを損なわずむしろ強調させていたのが印象的でした」などの回答が集まっていました。