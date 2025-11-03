「1着あると便利」の「その1着」スタイリストが買ったのは「違いをつくれる」羽織りモノ

肩ひじ張らずに着られて、どこまでも着回せるカーディガンやシャツ、ジャケットを中心に、これからの相棒となる羽織りモノ探しをお手伝い。





スタイリストが買った「メリット多数の羽織りモノ」

職業上、ありとあらゆる服を身飽きているとも言えるスタイリストたち。そんな彼女たちが、それでもクローゼットに迎え入れるシンプルな服は？ ただシンプルであるだけ、ではなくちょっとしたデザインやシルエットなどが「これは違う」という視点のもとに選ばれたアイテムをご紹介。





（STYLIST MEMBERS）

岩田槙子さん／モードとコンサバを融合した、無難にならないキレイめスタイルで人気。 出口奈津子さん／着まわし企画を担当することも多く、長くフレキシブルに使えるアイテム選びのポイントを熟知。 玉木歩乃花さん／顔まわりや足元など、細部まで抜かりのないMIXスタイルに技が光る若手スタイリスト。







シワが気にならないジャケット

チャコールグレージャケット／LAGUNAMOON（LAGUNAMOON ルミネ新宿） 「このジャケットはイージーケアかつ、サテンでもレディに転びすぎないのもうれしい。軽くなめらかな素材感で着心地の良さもお気に入り」（出口さん）







羽織りにもいい「とろみ素材のシャツ」

ブラウンシャツ／styling/（styling/ ルミネ新宿1店） 「ゆとりのあるオーバーサイズで、羽織りとしても使える１枚。しなやかな素材で、適当にそでをまくるだけで洒落感がでるところも好き」（玉木さん）







アンバランスな形で正統派から脱却

黒カーディガン／エディット フォー ルル 「すそは短く、そでは長い。メリハリがついた丈で無地の黒カーディガンをモードに装える」（岩田さん）







（アイテムのプライスなど詳細）

【全19アイテムの一覧】≫ハンパな季節から寒くなっても着回せる「スタイリストが先取りした」シャツ・ジャケット・カーディガン