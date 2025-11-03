「1着あると便利」の「その1着」スタイリストが買ったのは「違いをつくれる」羽織りモノ

肩ひじ張らずに着られて、どこまでも着回せるカーディガンやシャツ、ジャケットを中心に、これからの相棒となる羽織りモノ探しをお手伝い。


スタイリストが買った「メリット多数の羽織りモノ」

職業上、ありとあらゆる服を身飽きているとも言えるスタイリストたち。そんな彼女たちが、それでもクローゼットに迎え入れるシンプルな服は？ ただシンプルであるだけ、ではなくちょっとしたデザインやシルエットなどが「これは違う」という視点のもとに選ばれたアイテムをご紹介。


岩田槙子さん／モードとコンサバを融合した、無難にならないキレイめスタイルで人気。　　出口奈津子さん／着まわし企画を担当することも多く、長くフレキシブルに使えるアイテム選びのポイントを熟知。　玉木歩乃花さん／顔まわりや足元など、細部まで抜かりのないMIXスタイルに技が光る若手スタイリスト。



シワが気にならないジャケット

チャコールグレージャケット／LAGUNAMOON（LAGUNAMOON ルミネ新宿）　「このジャケットはイージーケアかつ、サテンでもレディに転びすぎないのもうれしい。軽くなめらかな素材感で着心地の良さもお気に入り」（出口さん）



羽織りにもいい「とろみ素材のシャツ」

ブラウンシャツ／styling/（styling/ ルミネ新宿1店）　「ゆとりのあるオーバーサイズで、羽織りとしても使える１枚。しなやかな素材で、適当にそでをまくるだけで洒落感がでるところも好き」（玉木さん）



アンバランスな形で正統派から脱却

黒カーディガン／エディット フォー ルル　「すそは短く、そでは長い。メリハリがついた丈で無地の黒カーディガンをモードに装える」（岩田さん）



