ドラマや映画、舞台で活躍する一方、プライベートでは2児の母でもある井川 遥さん。理想の空間に思いを巡らせながら家を整え、季節を楽しむことは、井川さんにとって大切なひとときだといいます。そんな井川さんに、年末の過ごし方について伺いました。

すてきな写真を集めて、イメージを膨らませています

だれしも心に描く、「いつかは理想の空間に」という思い。建築やインテリアが好きという井川さんも、SNSで見つけたすてきな写真を集めて、空間づくりのイメージを膨らませているそう。

「今の家に住んでだいぶたつので、そろそろ模様替えしたいと思いつつ、まだ実現できていません。ものの少ない空間に、木やレザーのアイテムを印象的に置いた部屋が理想です。子どもたちが大きくなったので、そろそろ汚れや傷を気にしないで家具を選びたいですね」（井川遥さん、以下同）

とはいえいつもバタバタして、次の大きな休みに…と先延ばしになってしまっているそう。

「洗濯物は上の子がたたむ、お風呂掃除は下の子が担当…と、家事はできるだけ分担しています。昔は私がやった方が早かったけど、今はひとりひとりに“家族の一員”という自覚をもってほしくて」

家事のなかでも、毎年悩ましいのが、年末の大掃除。

「やることがたくさんあって、私だけ徹夜しそうなくらい（笑）。でも、汚れを新しい年にもち越したくはない。去年は26日まで映画の撮影があったので、終わった翌日から洗濯機の洗浄や窓掃除、お正月の買い出し…とバタバタでした」

ツリーは生のもみの木。香りにも癒やされます

クリスマスシーズンには、生のもみの木を使ったツリーを飾るのが恒例だそう。

「帰ると木のいい香りがして、温かい気持ちになります。今年は赤、今年は白、とテーマを決めて、子どもたちと一緒に飾りつけするのも楽しみです」

忙しく過ごしながらも、自分らしく家を整え、季節の変化を楽しむ。それが井川さんらしい暮らしの秘訣なのでしょう。

