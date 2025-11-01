三笘は9月末のチェルシー戦で負傷

イングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫は、リーズ・ユナイテッド戦を前にしたチームニュースの中心となっている。

ブライトン地元メディア「We Are Brighton」は、三笘が「小さな怪我」を理由に5週連続で欠場することになると報じ、ファビアン・フュルツェラー監督の説明に疑念を呈している。

三笘は9月27日に行われたチェルシー戦で負傷交代。以来、フュルツェラー監督は怪我を「小さなもの」であり、復帰は近いと「繰り返し言及している」と伝えられている。しかし、三笘はウルブス戦、日本代表戦、ニューカッスル戦、マンチェスター・ユナイテッド戦、そしてカラバオカップのアーセナル戦と欠場が続いている。

同メディアは、この状況が2024年8月に負傷したMFジェームズ・ミルナーのケースと「酷似している」と指摘。ミルナーも当時「軽傷」と説明されながら、最終的に2025年5月まで9か月間の長期離脱となった。「ミルナーが負傷した9か月間よりも、一部の妊娠期間のほうが早く完了する」と、当時の状況を皮肉を込めて振り返った。

フュルツェラー監督の「軽傷」という言葉に対し、「もしあれがフュルツェラー監督の言う軽傷ならば、彼が深刻と表現するものがどのようなものか考えると恐ろしい」と不信感を露わにしている。三笘がミルナーの二の舞になるのではないかという懸念が強まっている。

記事では「三笘がミルナーの二の舞になり、『小さな怪我』で3学期（9か月）も欠場することにならないことを願う」と綴られている。また、三笘の不在がチームに与える影響は大きく、「ブライトンは『日本の新幹線』の力を欠くと、それほど脅威ではない」とその重要性を強調した。

三笘以外では、ミルナーもリーズ戦を欠場する見込み。フュルツェラー監督はミルナーが「『小さな筋肉系の問題』を抱えている」と述べたといい、同メディアは「その恐ろしい言葉、スモール（小さい）が再び出てきた」と反応している。

ブライトンはミルナーのほか、DFジョエル・フェルトマン、MFブラヤン・グルダ、さらに長期離脱中のDFジャック・ヒンシェルウッド、DFアダム・ウェブスター、MFソリー・マーチも欠くことになる。

多くの負傷者を抱える状況だが、リーズとの対戦相性は良好だという。2011年にチャンピオンシップ（2部）へ昇格して以来、18回の対戦で「わずか2敗」しか喫していないと、好材料も伝えている。（FOOTBALL ZONE編集部）