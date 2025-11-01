大阪市西成区の高齢女性らが手がける地元発のファッションブランド「ＮＩＳＨＩＮＡＲＩ ＹＯＳＨＩＯ（ニシナリヨシオ）」の活動を知ってもらおうと、同区で初めてファッションショーが開かれた。

服作りに携わる高齢女性らがモデルとなり、ユニークな発想から生まれた色とりどりの装いを披露した。（写真部 浜井孝幸）

ブランドは、大阪市が同区で開いた文化事業に美術家で東京芸術大准教授の西尾美也（にしおよしなり）さん（４３）が参加したことをきっかけに、地域の高齢女性と共に２０１８年に作った。ブランド名は、西成にちなみ、西尾さんの名前のローマ字表記を組み替えて作った。

メンバーは６０〜９０歳代の女性で、同区を拠点に活動。不要になった生地を活用して一点ものの服を製作、販売するなどしている。

ショーは先月５日、地域の集会所で行われた。白色と黄色の毛糸で目玉焼きを表現したセーターとパンツ、逆さまにした花瓶に見立て、布製の花が裾で揺れるスカート――。活動メンバーや服作りに関わる中国や台湾の留学生ら２０〜９０歳のモデル２３人がランウェーを歩いた。

目玉焼きの服を作ったのは、松本香壽子さん（８０）。パート先の弁当店で目玉焼きを焼いていることに着想を得て、１年弱かけて完成させた。モデルも担い、「こんなに大胆なショーになるとは思っていなかった。歓声が聞こえて、うれしかった」と笑顔を見せた。

西尾さんは、「観客と一体感のあるショーができた。ブランドを起点に、色んな人がつながっていく活動にしたい」と話した。