あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、本ずわい蟹（がに）などが楽しめる新キャンペーン「かに初め」を10月29日から期間限定で実施します。人気の魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」とコラボしたメニューが2025年1月以来、復活販売もされます。

【写真】「きまぐれクック監修」コラボメニューもおいしそう！ コロッケ、茶碗蒸しも“蟹づくし”！

目玉商品は、「生本ずわい蟹」（160円〜、以下、税込み）で、生ならではのとろっとした食感と甘みが楽しめます。さらに、紅ずわい蟹を積み上げてかにみそをトッピングした「紅ずわい蟹重ね」（360円〜）のほか、「かに身の天ぷらにぎり」（250円〜）、「本ずわい蟹の茶碗蒸し」（310円〜）、「かにクリーミーコロッケ」（220円〜）、「かに白湯ラーメン」（480円〜）も販売されます。

「きまぐれクック」とのコラボメニューでは、きまぐれクック監修の醤油ベースのオリジナルカンジャンだれでずわい蟹を漬けに仕立てた「カンジャンケジャン」（400円〜）をはじめ、「かつおキムチマヨ」「穴たく巻」（ともに180円〜）が再び登場します。また、スシローの公式「X」、インスタグラムアカウントで、きまぐれクックが愛用している「ふぐぅなフグTシャツ」と「スシローで使用できるお食事券（5000円分）」が抽選で10人に当たるプレゼントキャンペーンが実施されます。

※価格は店舗によって、異なります。