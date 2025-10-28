「キッチンはものが多くて当然」と思い込んでいませんか？ でもじつは、減らしてみるとより使いやすくなるかも。今回は、フルタイムで働く2児の母のよしいさんに、料理のストレスが減る「すっきりキッチン」のつくり方を教えてもらいました。

ものが多いキッチンは、調理も掃除もストレス

突然ですが、あなたは料理が好きですか？ 私は料理が苦手です。

【写真】水切りカゴの代わりに使っているもの

なぜ料理に前向きになれないのか考えたときに、料理は「つくる」過程以上に、「あと片付け」が大変だと気づいたんです。

料理が好きな方も、ものが多いせいで、気づかぬうちに小さなストレスをため込んでいるかもしれません。

「なくても困らなくなった」キッチンから減らしてよかった4つのもの

油でベトベトした調味料を触るたびに「掃除しなきゃ…」のプレッシャー。水きりカゴは、掃除しないとすぐヌメヌメ。いつの間にか「キッチン＝片付けが大変な場所」になっていて、料理そのものがおっくうになっていました。

そこで「あって当たり前」のものを減らしてみたら、気持ちが軽くなりました。今回は、私が片付けた4つのものを紹介します。

●1：三角コーナー

生ゴミ用の三角カゴをやめて、ポリ袋スタンドを活用し、ポリ袋を引っかけて野菜の皮などを入れています。まな板の奥に置けば動線も短いですし、防臭袋と合わせて使うことで、イヤな生ゴミ臭ともおさらばできました。

スタンドは、ときには水筒を乾かすのにも便利。ポリ袋に調味料を入れたいときも、このスタンドを使えば自立が可能になります。

●2：水きりカゴ

食洗機に入らない分は、吸水力のあるクロスの上で乾かします。クロスなら、洗濯機で洗うだけ。家事をひとつ手放せました。

●3：コンロまわりの調味料

コンロ周りは、意外と油が跳ねています。調味料は収納にしまい、使う分だけ出すスタイルに。コンロカバーを使えば、排気口にゴミが落ちていくことも防ぎ、コンロまわりの大掃除をしなくてよくなりました。

●4：油ボトルのつめ替え

液体調味料は、どうしたって垂れてくる。そこでつめ替えをやめることに。

収納は、使い終わった牛乳パックにINするスタイルにしました。垂れる油を受け止めてくれ、汚れたらポイッと捨てられます。

キッチンからものを減らしてよかったこと4つ

手放して感じたのは、「なくても困らなかった」ということ。そして、思っていた以上にいい変化がありました。

●1：すぐ掃除できるようになった

ものをどかす必要がないので、使ったあとにサッとふけるようになりました。ベタベタ汚れがたまらないから、大掃除をしなくても、きれいをキープできています。

●2：キッチンの見た目がすっきり

視界に入るゴチャつきが減ると、料理を始める前の気持ちが軽くなるんです。手放す前は「まず片付けてから…」と気が重かったです。

●3：洗う手間が減って余裕ができた

三角コーナーや水きりカゴを洗わなくていいだけで、負担が大幅に減少。キッチンでの洗い物って、首・肩・背中がバキバキになるんですよね…。洗い物が減って、食後に子どもと遊んだり、自分のお茶時間がもてるようになりました。

●4：もっと減らしたくなった

ものを減らしたメリットを実感すると、「じゃあ食器も減らせるんじゃないかな」と、整理を楽しめるように。整理・片付けって、未来の自分に時間をプレゼントするワクワクする作業なんです。

「当たり前」を手放したら、暮らしがもっとラクになる

家事グッズは「あって当然」と思い込みがちですが、実際には「なくても困らない」ものがたくさんあります。むしろ思いきって減らしてみたほうが、掃除がラクになり、料理に向かう気持ちも軽くなりました。

ワーママは毎日忙しくて、心が休まらない日も多いもの。「ちょっとしんどいな」と感じたら、まずは身近なキッチンから「当たり前」を見直してみませんか？ きっと、ゆとりをもたらしてくれますよ。